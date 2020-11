Uwaga na oblodzenia. Mogą wystąpić na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak podaje IMGW, na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu.

Temperatura minimalna wyniesie od -1 st. do 2 st., a temperatura minimalna gruntu od -3 st. do 0 st. Alert obowiązuje do soboty rano.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.