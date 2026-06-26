RMF24

Antonio Banderas trafił na listę znanych osobistości, wobec których toczy się postępowanie w sprawie domniemanej kryptoreklamy w mediach społecznościowych. Aktor może otrzymać karę w wysokości nawet 1,5 mln euro.

Hiszpańskie media obiegła informacja o wszczęciu postępowania wobec grupy gwiazd, które miały nieprawidłowo oznaczać współprace reklamowe w swoich mediach społecznościowych. Na liście podejrzanych znalazł się m.in. jeden z najbardziej rozpoznawalnych hiszpańskich aktorów na świecie – Antonio Banderas. Wśród innych znanych nazwisk wymienia się piosenkarza Davida Bustamante, szefa kuchni Jordiego Rocę oraz piłkarkę FC Barcelony Alexię Putellas.

Raport i konsekwencje

Sprawa ujrzała światło dzienne dzięki raportowi przygotowanemu przez Stowarzyszenie Użytkowników Komunikacji. Dokument trafił do Krajowej Komisji Rynków i Konkurencji, która odpowiada za ochronę praw konsumentów w Hiszpanii. Według raportu, celebryci, influencerzy i sportowcy mieli promować produkty lub usługi bez wyraźnego zaznaczenia, że ich wpisy są efektem współpracy komercyjnej.

Hiszpańskie prawo przewiduje surowe kary za kryptoreklamę. Zgodnie z ustawą o komunikacji audiowizualnej, za nieoznaczenie treści reklamowych grożą grzywny od 10 tysięcy do nawet 1,5 miliona euro. Sankcje mogą zostać nałożone zarówno na osoby publikujące nieprawidłowe treści, jak i na marki, które zleciły kampanie reklamowe.

Postępowanie w toku

Na razie nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje w sprawie ewentualnych kar finansowych. Osoby objęte dochodzeniem zostały zobowiązane do usunięcia lub poprawnego oznaczenia zakwestionowanych postów do czasu zakończenia postępowania.