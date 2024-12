Trwają problemy z przyjmowaniem zgłoszeń, utrudniony jest też kontakt operatorów ze służbami. Dzwoniąc pod 112 możemy czekać nawet kilka minut na zgłoszenie się operatora

/ RMF FM

Trwa ogólnopolska awaria Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112.

W całym kraju trwa awaria polegająca na okresowym, kilkuminutowym nieprzyjmowaniu przez system połączeń przychodzących, co powoduje znaczne wydłużenie przyjmowania zgłoszeń alarmowych.

Ponadto operatorzy przyjmujący zgłoszenia są notorycznie wylogowywani z systemu, co uniemożliwia im pracę.

Awaria obejmuje też dostęp operatorów do systemowych map, przez co muszą korzystać z prywatnych telefonów w celu kontaktu z lokalną policją i ustalenia do jakiego rejonu należy dany adres, pod którym występuje zdarzenie alarmowe i gdzie je dalej przekazać.

Podobne problemy występowały już poprzedniej nocy, ale na mniejszą skalę. Według dyżurnych informatyków, trwają prace nad usunięciem usterki.



O problemach z dodzwonieniem się pod numer 112 informują nas także słuchacze, dzwoniąc na Gorącą Linię RMF FM.

Pozostałe numery alarmowe funkcjonujące w Polsce:

987 - centrum zarządzania kryzysowego

991 - pogotowie energetyczne

992 - pogotowie gazowe

993 - pogotowie ciepłownicze

994 - pogotowie wodno-kanalizacyjne

995 - Komenda Główna Policji - system Child Alert

996 - Centrum Antyterrorystyczne

Inne numery do służb powołanych do niesienia pomocy:

986 - straż miejska (nie we wszystkich miastach)

19 115 - Miejskie Centrum Kontaktu (dla Miasta Stołecznego Warszawy)

116 000 - numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci (Fundacja ITAKA)

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

116 123 - Kryzysowy Telefon Zaufania (Instytut Psychologii Zdrowia)

601 100 100 - numer ratunkowy nad wodą (MOPR i WOPR)

601 100 300 - numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR)

800 702 222 - Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (Fundacja ITAKA)

22 668 70 00 - Niebieska Linia, ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie