Dobra wiadomość dla mieszkańców Krakowa. W sobotę zostały uruchomione nowe połączenia autobusowe. Kursy realizowane są m.in. na osiedle Żabiniec, które do tej pory pozbawione było komunikacji miejskiej.

Na krakowskie drogi w sobotę wyjechało więcej autobusów miejskich. Mieszkańcy mogą już dojechać linią numer 147 z Górki Narodowej na osiedle Żabiniec i numer 126 z Bronowic Małych na osiedle Podwawelskie.



W trakcie kampanii wielokrotnie podkreślałem potrzebę zwiększenia liczby dostępnych połączeń, a także ulepszenia i dostosowania istniejących tras do oczekiwań mieszkańców - zaznaczył prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego poinformował, że w związku z uruchomieniem nowych połączeń inne nie zostaną zlikwidowane. Tylko jedna linia zostanie zawieszona, ale w jej miejsce puszczona będzie inna.



Zmiany mają na celu likwidację tzw. białych plam, czyli miejsc, gdzie MPK nie dojeżdżało - powiedział Sebastian Kowal.

Jak podaje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie, linia nr 147 pojedzie ulicami: Lekarską, ks. Siemaszki, Jaracza, Żabiniec i Zdrową. Autobusy będą kursować co 10 minut w godzinach szczytu i co 15 minut poza, a w dni wolne - co 20 minut. Z kolei linia nr 126 pojedzie al. Kasztanową, ul. Starowolską i ul. Księcia Józefa do pętli "Os. Podwawelskie". Autobusy będą kursować co 30 minut przez wszystkie dni tygodnia.

Wydłużone zostały linie: 105, 113, 125, 142, 148, 153, 160, 163, 193 i 195. Linia 137 została skierowana na trasę z Górki Narodowej P+R, przez al. 29 Listopada i ul. Opolską, do Bronowic Małych i ul. Lindego.



Krakowska flota wzbogaciła się o nowe, ekologiczne autobusy. To dzięki temu liczba linii komunikacji miejskiej w mieście zwiększa się z 19 do 29.