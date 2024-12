Wiceszef MSWiA: Zwrócimy się do Komisji Europejskiej

Wiceszef MSWiA komentując sprawę udzielenia posłowi Romanowskiemu azylu politycznego na Węgrzech powiedział w TVN24: Zwrócimy się do Komisji Europejskiej, bo w tym momencie to jest postępowanie przed TSUE i być może bolesna kara finansowa nałożona na Węgry spowoduje, że to państwo samo nam go (Romanowskiego) wyda, bo koszt utrzymania go na Węgrzech stanie się nieopłacalny.



Jego zdaniem, to Węgry będą miały problem, nie Polska, gdyż kraj ten także podpisał dokument "mówiący o europejskim nakazie aresztowania, więc powinny przestrzegać obowiązującego prawa w Europie, jak również czerwonej noty Interpolu" - powiedział Szczepański. Dodał, że "to jest nieprzestrzeganie europejskiego prawa przez jednego z członków Unii Europejskiej, nie po raz pierwszy, zdaje się, jeżeli chodzi o pana Viktora Orbana".



Przypomniał, że Romanowski zapewniał przed kamerami, iż "podda się wszelkim działaniom prawa", ale słowa nie dotrzymał. Zdaniem wiceszefa MSWiA przygotowywał się do wyjazdu z Polski "od pewnego czasu". Zapytany o to, czy nie jest kompromitacją polskiej policji, że nie potrafiła dopilnować posła i dopuściła do jego ucieczki, odparł, że "pan Romanowski, dopóki nie został wydany dokument aresztowania, był osobą wolną". Podkreślił, że gdyby wówczas policja stała przed jego domem albo chodziły za nim służby po cywilu, rząd spotkałby się z zarzutem, że inwigiluje opozycję. Poza tym, jak wskazał, jest rzeczą niemożliwą, aby "za każdą osobą, wobec której toczą się jakieś postępowania, stawiali policjantów, by ją pilnować, bo za chwilę wydamy na nią nakaz aresztowania".



Romanowski zwrócił się o azyl. Szef kancelarii Orbana potwierdza

Lewandowski przekazał wcześniej, że Romanowski zwrócił się o azyl w związku "z politycznie motywowanymi działaniami ze strony służb i Prokuratury Krajowej". Później szef kancelarii Viktora Orbana - Gergely Gulyas - potwierdził udzielenie Romanowskiemu azylu przez rząd Węgier.