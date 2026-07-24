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Dworczyk: Nie złożyłem deklaracji. Trudno mi sobie wyobrazić, że miałbym zostać wyrzucony

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 24 lipca (07:58)

„Nie złożyłem deklaracji lojalności (…). Chrzest święty bierze się raz w życiu. Nie dokonywałem żadnego aktu apostazji, więc dlaczego miałbym coś podpisywać?” – powiedział Michał Dworczyk w Porannej rozmowie w RMF FM. Do północy członkowie PiS mieli podpisać oświadczenia dotyczące wystąpienia ze stowarzyszeń „prowadzących działalność polityczną”.

Dworczyk: Nie złożyłem deklaracji. Trudno mi sobie wyobrazić, że miałbym zostać wyrzucony
Michał Dworczyk /RMF FM

Przez 24 lata angażowałem się jako samorządowiec, poseł, poseł do PE, członek rządu. Mogę się rozliczyć z każdego miesiąca mojej aktywności w PiS i uważam, że to jest najlepszą deklaracją tego, że chce być w PiS, jestem członkiem PiS, że to moja formacja polityczna – stwierdził był szef KPRM.

Pytany o to, co jego zdaniem Jarosław Kaczyński ogłosi podczas oświadczenia planowanego na godzinę 12:00, mówił: Trudno mi sobie wyobrazić, że miałbym zostać wyrzucony z formacji, której oddałem dużą część swojego życia i całe życie polityczne.

Gość RMF FM przypomniał wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego z kwietnia tego roku dotyczącej funkcjonowania stowarzyszenia „Rozwój Plus” w partii. To stowarzyszenie było po to, żebyśmy poszerzali ofertę programową dla naszego elektoratu. Po to, żebyśmy dbali o dziedzictwo Prawa i Sprawiedliwości, które wygrywało wówczas, kiedy było szeroką formacją polityczną – podkreślał.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy

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Źródło: RMF FM
Tagi: Prawo i Sprawiedliwość Michał Dworczyk

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