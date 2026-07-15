Rezygnacja albo wykluczenie. Gromy po spotkaniu Prawa i Sprawiedliwości

Kaczyński egzekwuje bezwzględną subordynację
Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował - po prezydium Komitetu Politycznego PiS - o podjętej przez kierownictwo partii uchwale. Dotyczy ona „zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii PiS w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym w celu zachowania jedności ideowej, organizacyjnej, politycznej ugrupowania”.
Według Bochenka w uchwale wskazano konkretnie m.in. „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego oraz „Po pierwsze Polska” Jacka Sasina jako takie właśnie organizacje.
Politycy PiS mają 7 dni
Bochenek poinformował ponadto, że jeszcze w środę do wszystkich parlamentarzystów i eurodeputowanych PiS rozesłane zostanie oświadczenie, w którym „będą mieli oświadczyć, że nie są członkami takiej organizacji”. Dodał, że czas na wypełnienie oświadczenia wynosi siedem dni od czwartku.
Rzecznik PiS zaznaczył też, że jeśli ktoś nie zrezygnuje z działalności w takich stowarzyszeniach, „wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego”.