Rezygnacja albo wykluczenie. Gromy po spotkaniu Prawa i Sprawiedliwości

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Kierownictwo PiS podjęło uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń „prowadzących działalność polityczną” w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego i „Po pierwsze Polska” Jacka Sasina. W innym przypadku politykom grozi wykluczenie z partii. Politycy mają 7 dni na wypełnienie specjalnego oświadczenia.

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Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował - po prezydium Komitetu Politycznego PiS - o podjętej przez kierownictwo partii uchwale. Dotyczy ona „zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii PiS w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym w celu zachowania jedności ideowej, organizacyjnej, politycznej ugrupowania”.

Według Bochenka w uchwale wskazano konkretnie m.in. „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego oraz „Po pierwsze Polska” Jacka Sasina jako takie właśnie organizacje.

Posłanka PiS Anna Krupka przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej, fot. Marcin Obara / PAP

Politycy PiS mają 7 dni

Bochenek poinformował ponadto, że jeszcze w środę do wszystkich parlamentarzystów i eurodeputowanych PiS rozesłane zostanie oświadczenie, w którym „będą mieli oświadczyć, że nie są członkami takiej organizacji”. Dodał, że czas na wypełnienie oświadczenia wynosi siedem dni od czwartku.

Rzecznik PiS zaznaczył też, że jeśli ktoś nie zrezygnuje z działalności w takich stowarzyszeniach, „wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego”.