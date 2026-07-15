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Rezygnacja albo wykluczenie. Gromy po spotkaniu Prawa i Sprawiedliwości

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 lipca (18:30)

Kierownictwo PiS podjęło uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń „prowadzących działalność polityczną” w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego i „Po pierwsze Polska” Jacka Sasina. W innym przypadku politykom grozi wykluczenie z partii. Politycy mają 7 dni na wypełnienie specjalnego oświadczenia.

Rezygnacja albo wykluczenie. Gromy po spotkaniu Prawa i Sprawiedliwości
Jarosław Kaczyński 15 lipca 2026 roku, fot. Radek Pietruszka /PAP

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Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował - po prezydium Komitetu Politycznego PiS - o podjętej przez kierownictwo partii uchwale. Dotyczy ona „zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii PiS w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym w celu zachowania jedności ideowej, organizacyjnej, politycznej ugrupowania”.

Według Bochenka w uchwale wskazano konkretnie m.in. „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego oraz „Po pierwsze Polska” Jacka Sasina jako takie właśnie organizacje.

 

Politycy PiS mają 7 dni 

Bochenek poinformował ponadto, że jeszcze w środę do wszystkich parlamentarzystów i eurodeputowanych PiS rozesłane zostanie oświadczenie, w którym „będą mieli oświadczyć, że nie są członkami takiej organizacji”. Dodał, że czas na wypełnienie oświadczenia wynosi siedem dni od czwartku.

Rzecznik PiS zaznaczył też, że jeśli ktoś nie zrezygnuje z działalności w takich stowarzyszeniach, „wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego”.

 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Prawi i Sprawiedliwość

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