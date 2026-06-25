​Polityczne plany Szymona Hołowni. Informacje RMF FM

RMF24

Szymon Hołownia chciałby zostać szefem klubu parlamentarnego Polski 2050 - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Niewykluczone, że wicemarszałek Sejmu stanąłby na czele klubu, gdyby dotychczasowy jego przewodniczący Paweł Śliz oficjalnie wystartował w kampanii wyborczej na prezydenta Krakowa. "Jeżeli taka będzie wola kolegów i koleżanek, to tak się stanie" - mówił na antenie Radia RMF24 wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050.

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W miniony weekend Szymon Hołownia przestał pełnić funkcję wiceprzewodniczącego Polski 2050, o czym jako pierwszy informował dziennikarz TVN24 Patryk Michalski. Jednocześnie polityk założył w mediach społecznościowych nową grupę, którą nazwał "Umiarkowani".

Tak zapisałem się na grupę facebookową Szymona Hołowni - potwierdził na antenie RMF24 wicemarszałek Senatu Maciej Żywno. Natomiast nie jest to żadna frakcja, jest to forma dyskusji, tak jak wiele osób, niekoniecznie polityków - dodaje.

Polityk dopytywany o polityczne plany Szymona Hołowni, mówi tak: Szymon jednak jasno powiedział: "Chcę być bardzo aktywny w obrębie klubu parlamentarnego, ba, nawet zostać przewodniczącym klubu parlamentarnego, jeżeli taka będzie wola kolegów i koleżanek". Przy czym w żadnym stopniu nie krytykuje on obecnie funkcjonującego w tej roli Pawła Śliza. Tu chodzi o jego (Szymona Hołowni przyp. red.) większe zaangażowanie w przestrzeni tego świata parlamentu polskiego, w którym naprawdę dobrze się odnajduje i ten potencjał trzeba wykorzystać - zdradza Maciej Żywno, który nie podaje jednocześnie konkretnej daty ewentualnej zmiany na stanowisku szefa klubu.

Według nieoficjalnych informacji RMF FM Szymon Hołownia mógłby zastąpić Pawła Śliza na stanowisku przewodniczącego klubu parlamentarnego Polski 2050 w momencie, gdy jej dotychczasowy szef wziąłby udział w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. W RMF FM informowaliśmy, że Paweł Śliz zamierza wystartować w nadchodzących wyborach, jednak jak się dowiadujemy, ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. To jest kwestia pewnie przyszłego posiedzenia Sejmu. Będzie cały klub i ta decyzja będzie przedstawiona. Wszystko zależy od Pawła - mówił na antenie RMF24 Maciej Żywno.

Co na temat politycznych planów Szymona Hołowni sądzą koalicjanci?

Naprawdę to już to zaczyna być kabaretowe dla mnie. Staram się oszczędzać pana Szymona Hołownię, ale ten teatr, który on robi nad swoją osobą, to takie jojczenie, to takie pokazywanie: "zobaczcie, ja tu nie kandyduję, ja tu zrezygnuję. Nie wiadomo, co ja zrobię. Podejmę decyzję za dwa, trzy miesiące". Co kogo interesuje decyzja pana Hołowni, czy on będzie w polityce, czy nie? Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia - uważa poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela.

Z kolei poseł PSL-u Marek Sawicki podkreśla, że Szymon Hołownia nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o polską scenę polityczną: Jestem przekonany, że panu marszałkowi Hołowni polityka już się bardzo mocno spodobała i że nie da o sobie zapomnieć. Z tego, co słyszę, myśli o jakimś nowym projekcie. Zobaczymy - zaznacza w rozmowie z RMF FM marszałek senior.

"Nie mam pojęcia czy ma szanse na to stanowisko"

Rozumiem, że może mieć takie ambicje. Słyszałem tylko plotki kuluarowe. Rozumiem, że chce być bardziej zaangażowany, ale nie mam pojęcia czy ma szanse na to stanowisko - stwierdził Petru w Porannej rozmowie w RMF FM.

Poseł klubu parlamentarnego Centrum zapytany, czy zaprosiłby Hołownię do Konfederacji light, czyli ugrupowania, które chce założyć, nie odpowiedział wprost. To jest pomysł na ugrupowanie, które oczywiście odebrałoby wyborców Konfederacji Brauna, Mentzena czy Bosaka. To jest projekt na jesień, który moim zdaniem jest potrzebny nam, koalicji 15 października, aby zaangażować wyborców, którzy mają wątpliwości czy chcą na te bardziej brunatne konfederacje głosować - stwierdził.

Zaznaczył, że jego ugrupowanie ma być proeuropejskie, antyksenofobiczne i jednocześnie do bólu pragmatyczne gospodarczo. Szymon Hołownia ma trochę inny pomysł na życie - powiedział.