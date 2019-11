Szef Rady Europejskiej Donald Tusk ogłosił decyzję dot. swojego startu w wyborach prezydenckich. "Po głębokim namyśle podjąłem decyzję, że nie będę kandydował w zbliżających się wyborach prezydenckich" - poinformował. Jego oświadczenie wywołało lawinę komentarzy. Prezydent Andrzej Duda wyznaczył Antoniego Macierewicza do roli marszałka-seniora. Macierewicz otworzy pierwsze posiedzenie Sejmu, które odbędzie się 12 listopada. Tego samego dnia odbędzie się posiedzenie Senatu, które otworzy wybrana na marszałka-seniora izby wyższej parlamentu: Barbara Borys-Damięcka. Gościem Porannej rozmowy RMF FM była Elżbieta Chojna-Duch. W rozmowie z Robertem Mazurkiem opowiedziała m.in. o ostrych reakcjach swojej rodziny na jej nominację na sędzię TK. Co jeszcze wydarzyło się we wtorek? Tego dowiecie się ze specjalnego Podsumowania Dnia.

Donald Tusk ogłosił decyzję ws. wyborów prezydenckich

"Po głębokim namyślę podjąłem decyzję, że nie będę kandydował w zbliżających się wyborach prezydenckich" - poinformował szef Rady Europejskiej Donald Tusk. "Ogłaszam tę decyzję dzisiaj, bo czas nagli. Nie chciałbym w żaden sposób utrudniać opozycji procesu wyłaniania kandydata" - dodał.

Antoni Macierewicz marszałkiem-seniorem nowego Sejmu

Antoniego Macierewicza wyznaczył prezydent Andrzej Duda do roli marszałka-seniora Sejmu, który otworzy pierwsze posiedzenie izby niższej parlamentu nowej kadencji. O tej zaskakującej decyzji poinformował właśnie rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Marszałkiem-seniorem Senatu będzie - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - Barbara Borys-Damięcka z Koalicji Obywatelskiej. Pierwsze posiedzenia obu izb - również zgodnie z zapowiedziami - odbędą się 12 listopada.



Elżbieta Chojna-Duch: Dostaję SMS-y od rodziny o treści: "Ręki nie podam, do domu nie wpuszczę"

"Nie przejmuję się SMS-ami, które dostałam od członków mojej rodziny, że się nie spodziewali, że jest to wstyd. Dostałam SMS-a: ‘Ręki nie podam, do domu nie wpuszczę’. Odpowiedziałam, że przeżyję, bo głupota jest oczywista" - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM kandydatka PiS na sędzię TK Elżbieta Chojna-Duch. "Mój brat, który z Kanady przyjechał, też tak samo: ‘Będziesz podległa Morawieckiemu’. A ja mówię: ‘To przeczytaj konstytucję, artykuł 188. polecam, który mówi o niezawisłości i niepodleganiu żadnemu innemu organowi, nawet wewnątrz. To mówi: ‘Będziesz podlegała prezes Przyłębskiej’. W pewnym sensie tak, organizacyjnie. Natomiast nie co do poglądów" - dodała.



Warszawa: Burmistrz dzielnicy Włochy odwołany

Aresztowany za korupcję Artur W. został odwołany z funkcji burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy. Tak jednogłośnie zdecydowała rada dzielnicy.



Resort finansów zmienia zasady przyznawania mieszkań służbowych

Ministerstwo Finansów zmienia warunki przyznawania mieszkań służbowych i korzystania z nich - to efekt informacji ujawnionych przez dziennikarzy śledczych RMF FM. Chodzi o byłego ministra finansów, a obecnie szefa NIK Mariana Banasia, który przez ponad dwa lata korzystał z lokalu służbowego, mimo że miał w tym czasie mieszkanie w Warszawie. Według nowych zasad obowiązujących w resorcie finansów, warunki otrzymania i korzystania z resortowego lokum mają być całościowo spisane. Będzie jasno określone, że jeśli to nastąpi, najemca traci prawo do mieszkania z zasobu ministerstwa i musi się wyprowadzić.

Sebastian Kaleta o decyzji TSUE: Nie mamy za co przepraszać, wyrok marginalny

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta oświadczył, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie ma za co przepraszać po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, iż polskie przepisy dotyczące wieku przejścia w stan spoczynku sędziów są niezgodne z unijnym prawem. Przepisy te zostały przyjęte w lipcu 2017 roku. "Trybunał zakwestionował różnicowanie wieku, ale co najważniejsze, z tych przepisów sami się wycofaliśmy. Uważaliśmy, że w duchu kompromisu te przepisy nie są kluczowe dla całej reformy sądownictwa"- podkreślał gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Zdaniem Kalety, "z perspektywy oczekiwań opozycji ten wyrok jest bardzo ostrożny, marginalny".



Sąd Najwyższy odrzucił protest wyborczy PSL-u

Nie będzie powtórki wyborów senatora w okręgu obejmującym Łomżę, Suwałki i Augustów. Sąd Najwyższy uznał za niezasadny związany z nimi protest, złożony przez komitet wyborczy PSL. Ludowcy chcieli unieważnienia wyborów, które wygrał kandydat PiS, umieszczony na kartach do głosowania zamiast zmarłego tuż przed wyborami Kornela Morawieckiego.