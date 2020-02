Świat zmaga się z epidemią koronawirusa. Odnotowano już ponad 82 tysiące przypadków zakażenia koronawirusem: 78 tysięcy w Chinach, ponad 1200 w Korei Południowej i ponad 400 we Włoszech, gdzie zmarło już 17 osób. Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach zapewniał w czwartek, że czynione są wszelkie starania o to, by mimo panującej epidemii igrzyska w Tokio odbyły się zgodnie z planem. W Polsce wciąż nie odnotowano zachorowań w związku z zakażeniem koronawirusem. W czwartek dotarła do nas wiadomość o śmierci aktora – Pawła Królikowskiego. Zmarł po długiej chorobie, miał 58 lat.

