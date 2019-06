O mniej więcej 1000 dodatkowych żołnierzy zwiększy się "w najbliższej przyszłości" militarna obecność Stanów Zjednoczonych w Polsce - wynika z deklaracji podpisanej przez Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa w Białym Domu, w pierwszym dniu wizyty polskiego prezydenta w USA. Wizyta polskiego prezydenta w Białym Domu to jeden z głównych tematów dnia. W środę powróciła sprawa listu Marka Falenty do Andrzeja Dudy. Sąd Okręgowy w Warszawie nie składał i nie zamierza składać zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie korespondencji. W środę także sąd przedłużył tymczasowy areszt Piotra K. zwanego najmłodszym polskim milionerem. O czym jeszcze mówiliśmy? Oto nasze podsumowanie dnia.

Więcej żołnierzy USA w Polsce. Andrzej Duda i Donald Trump podpisali deklarację

Donald Trump i Andrzej Duda / PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL /

Andrzej Duda i Donald Trump podpisali wspólną deklarację o współpracy obronnej w zakresie obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych na terytorium Polski.

Podpisanie dokumentu miało miejsce w czasie rozpoczętej dzisiaj wizyty polskiego prezydenta w Waszyngtonie.

Jak stwierdzono w deklaracji, Stany Zjednoczone planują w najbliższej przyszłości zwiększyć swoją obecność wojskową w Polsce:

"Stany Zjednoczone planują zwiększyć swoją aktualną obecność wojskową w Polsce, wynoszącą około 4500 rotujących się członków personelu wojskowego. Ta trwała obecność wzrośnie w najbliższej przyszłości o około 1000 dodatkowych żołnierzy i będzie skoncentrowana na zapewnieniu w Polsce dodatkowych zdolności obrony i odstraszania".

O zapisach polsko-amerykańskiej deklaracji i szczegółach spotkania Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa w Białym Domu przeczytacie TUTAJ! >>>>

11 zarzutów dla Mameda Ch. Chodzi m.in. o paserstwo luksusowych samochodów

Po środowym przesłuchaniu w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej Mamed Ch. były zawodnik MMA usłyszał zarzuty związane m.in. z paserstwem luksusowych samochodów.



Prokurator przedstawił byłemu zawodnikowi MMA dokładnie siedem zarzutów związanych z paserstwem. Mamed Ch. usłyszał również zarzuty użycia przemocy i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy policji.



Przesłuchanie trwało cztery godziny. Śledczy nie ujawniają, czy mężczyzna przyznał się do winy. Wiadomo, że złożył obszerne wyjaśnienia.

List Marka Falenty do Jarosława Kaczyńskiego

"Gazeta Wyborcza" ujawnia dziś datowany na 6 lutego 2019 r. list Marka Falenty do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. "Panie Prezesie, od kilku lat ludzie z Pana politycznego obozu mamią mnie obietnicami pomocy, ułaskawienia i amnestii. Tłumaczą, że jest ciężko, bo jest wiele frakcji i wszyscy się kłócą" - napisał biznesmen skazany w aferze taśmowej. "Pomogłem odbić Polskę z rąk przestępców. Wiedziałem, że tylko Pan może dać ludziom lepszy byt i zależy Panu na dobru innych ludzi" - podkreślił Falenta.

Sąd nie złożył i nie zamierza składać zawiadomienia ws. listu Marka Falenty

Sąd Okręgowy w Warszawie nie składał i nie zamierza składać zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie listu Marka Falenty do prezydenta Andrzeja Dudy. Skazany biznesmen we wniosku napisał, że jeżeli nie zostanie ułaskawiony to ujawni mocodawców nagrywania polityków i biznesmenów.

Sąd Okręgowy w Warszawie w swoim stanowisku tłumaczy, że zawiadomienia nie będzie, bo wszystkie informacje, które ma w tej sprawie pochodzą z prokuratury.





W piątek protest pracowników inspekcji weterynaryjnej. Będą blokować drogi

Pomorze, Podlasie, Śląsk, Dolny Śląsk i Mazowsze - w tych regionach w piątek pracownicy inspekcji weterynaryjnej zablokują centra miast i drogi krajowe. W ten sposób chcą protestować przeciwko - jak mówią - niskim płacom i niedoborom kadrowym.



Na razie wiadomo, że pracownicy inspekcji weterynaryjnej w piątek będą blokować m.in. trasę krajową numer 22 na Pomorzu. Nie ukrywają jednak, że blokady odbędą się również w innych ważnych miejscach i będą uciążliwe dla kierowców.



W piątek protest pracowników inspekcji weterynaryjnej. Będą blokować drogi Pomorze, Podlasie, Śląsk, Dolny Śląsk i Mazowsze - w tych regionach w piątek pracownicy inspekcji weterynaryjnej zablokują centra miast i drogi krajowe. W ten sposób chcą protestować przeciwko - jak mówią - niskim płacom i niedoborom kadrowym. czytaj więcej

Sondaż IBRIS dla DGP, dziennik.pl i RMF FM: Andrzej Duda wygrywa z każdym

Andrzej Duda w pierwszej turze wyborów prezydenckich wygrałby z każdym z potencjalnych z kandydatów opozycji: Donaldem Tuskiem, Rafałem Trzaskowskim i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem – wynika z sondażu IBRIS dla Dziennika Gazety Prawnej, dziennik.pl, RMF FM i RMF24.PL.



Wypadek ukraińskiego autobusu na Podkarpaciu. Jest wyrok dla kierowcy

Na karę sześciu i pół roku pozbawienia wolności skazał w środę Sąd Okręgowy w Przemyślu kierowcę ukraińskiego autokaru za umyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, w wyniku której śmierć poniosły trzy osoby, a 50 odniosło obrażenia, w tym kilkoro ciężkich. Wyrok nie jest prawomocny.



Wypadek ukraińskiego autobusu na Podkarpaciu. Jest wyrok dla kierowcy Na karę sześciu i pół roku pozbawienia wolności skazał w środę Sąd Okręgowy w Przemyślu kierowcę ukraińskiego autokaru za umyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, w wyniku której śmierć poniosły trzy osoby, a 50 odniosło obrażenia, w tym kilkoro ciężkich. Wyrok nie jest prawomocny. czytaj więcej

Sąd przedłużył areszt dla najmłodszego polskiego milionera

Do końca sierpnia sąd przedłużył tymczasowy areszt Piotra K. zwanego najmłodszym polskim milionerem. Mężczyzna - podejrzany o gigantyczne oszustwa na szkodę co najmniej 170 tysięcy osób w związku ze sprzedażą medykamentów - został w wigilię 2016 roku zatrzymany w Austrii. Od tego czasu jest w areszcie.



Warszawska prokuratura chce rozszerzyć zarzuty podejrzanemu, bo w trakcie postępowania okazało się, że oszukał więcej niż kilkaset osób - co było wiadomo, gdy zatrzymano go w Wiedniu. Liczba poszkodowanych jest wielokrotnie wyższa.

Sąd przedłużył areszt dla najmłodszego polskiego milionera Do końca sierpnia sąd przedłużył tymczasowy areszt Piotra K. zwanego najmłodszym polskim milionerem. Mężczyzna - podejrzany o gigantyczne oszustwa na szkodę co najmniej 170 tysięcy osób w związku ze sprzedażą medykamentów - został w wigilię 2016 roku zatrzymany w Austrii. Od tego czasu jest w... czytaj więcej

PGNiG podpisało umowę na zwiększenie dostaw gazu skroplonego z Ameryki

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało kontrakt z amerykańskim dostawcą na znaczne zwiększenie dostaw gazu statkami zza Oceanu. To zwiększa szansę na to, że gdy w 2022 roku skończy się kontrakt na gaz rosyjski, to Polska będzie mogła nawet całkowicie z niego zrezygnować.

Jak wylicza reporter RMF FM Krzysztof Berenda, wielkość rozszerzonej umowy to 2,5 miliona ton gazu skroplonego rocznie.

PGNiG podpisało umowę na zwiększenie dostaw gazu skroplonego z Ameryki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało kontrakt z amerykańskim dostawcą na znaczne zwiększenie dostaw gazu statkami zza Oceanu. To zwiększa szansę na to, że gdy w 2022 roku skończy się kontrakt na gaz rosyjski, to Polska będzie mogła nawet całkowicie z niego zrezygnować. Jak wylicza... czytaj więcej

Czarzasty chce darmowej antykoncepcji dla 15-latków

Czarzasty: Darmowa antykoncepcja dla 15-latków? Jestem za Karolina Bereza /RMF FM

"Jestem za tym, żeby (...) ci ludzie mieli prawo do antykoncepcji darmowej" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Włodzimierz Czarzasty pytany o postulat z programu jego partii z 2014 roku dotyczący bezpłatnej antykoncepcji dla 15-latków. "Nastoletnie dzieci potem rodzą dzieci" - dodał.

Deloitte: Legia znów z największymi przychodami

Legia Warszawa po raz ósmy z rzędu zajęła pierwsze miejsce w raporcie "Piłkarska Liga Finansowa" firmy Deloitte, uwzględniającym przychody klubów ekstraklasy. W 2018 roku drużyna ze stolicy zanotowała wpływy w wysokości 100,2 mln zł.

Jacek Sutryk: Nie powalczę o miejsce w Senacie. Swoje wybory mam już za sobą

"Nie, ja już swoje wybory mam za sobą. Wrocławianie zdecydowali, abym zarządzał miastem przez 5 lat. I to w pierwszej turze zdecydowali" - mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk pytany w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, czy da się namówić i powalczy o miejsce w Senacie.

"Jest dużo byłych samorządowców, których kapitał z całą pewnością należałoby wykorzystać w parlamencie" - dodaje gość Marcina Zaborskiego komentując fakt, że opozycja "zwiera szeregi i wzywa samorządowców na ratunek".

Czy zatem nie ma możliwości, by któryś z urzędujących prezydentów lub burmistrzów miast wystartował w wyborach do parlamentu? "Tego nie wykluczam, szczególnie jeśli chodzi o izbę senacką" - odpowiada.