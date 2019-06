"Nie, ja już swoje wybory mam za sobą. Wrocławianie zdecydowali, abym zarządzał miastem przez 5 lat. I to w pierwszej turze zdecydowali" - mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk pytany w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, czy da się namówić i powalczy o miejsce w Senacie. "Jest dużo byłych samorządowców, których kapitał z całą pewnością należałoby wykorzystać w parlamencie" - dodaje gość Marcina Zaborskiego komentując fakt, że opozycja "zwiera szeregi i wzywa samorządowców na ratunek". Czy zatem nie ma możliwości, by któryś z urzędujących prezydentów lub burmistrzów miast wystartował w wyborach do parlamentu? "Tego nie wykluczam, szczególnie jeśli chodzi o izbę senacką" - odpowiada.

Jacek Sutryk / Maciej Kulczyński / PAP

Marcin Zaborski: Da się pan namówić i powalczy pan o miejsce w Senacie?

Jacek Sutryk: Nie. Ja już swoje wybory mam za sobą. Przypomnę, że wrocławianie i wrocławianki zdecydowali o tym, abym zarządzał Wrocławiem przez najbliższych pięć lat - i to w pierwszej turze zdecydowali.

Ale słyszy pan teraz, że opozycja zwiera szeregi - i wzywa samorządowców na ratunek.

Tak, ale to nie oznacza, że wzywa samorządowców urzędujących - ci pełnią swoje mandaty. Natomiast jest mnóstwo byłych samorządowców, których kapitał z całą pewnością należałoby dobrze wykorzystać w parlamencie.

Czyli nie ma takiej możliwości, by którykolwiek z prezydentów miast czy burmistrzów aktualnie urzędujących wystartował w wyborach do parlamentu?

Tego nie wykluczam, w szczególności, jeżeli chodzi o Senat. O tym rozmawiamy, o tym także rozmawialiśmy tutaj podczas dwudniowego Kongresu Regionów - tutaj, we Wrocławiu, biło to serce samorządowe przez te dwa dni - i to także było, nie ukrywam, przedmiotem naszych rozmów. Myślę, że niektórzy koledzy albo koleżanki mogą się zdecydować.

Tylko "jak to?" - można by zapytać: pan sam jest jednym z tych samorządowców, którzy mówią: "zawarłem kontrakt z wyborcami, oni powierzyli mi misję na 5 najbliższych lat" - i co teraz: któryś z prezydentów czy burmistrzów miast zerwie ten kontrakt i pożegna swoich wyborców w samorządzie?

Ale proszę pamiętać, w imię czego ewentualnie zerwie ten kontrakt: właśnie w imię wzmacniania polskiego samorządu, w imię troski o ten samorząd. Są sprawy ważne i ważniejsze - i przed nami czas, kiedy rzeczywiście będziemy rozstrzygać także o kondycji i przyszłości polskiego samorządu. Jeżeli samorządowcy widzą tą potrzebę i chcą o ten samorząd powalczyć - nie dla samej władzy, tylko chcą powalczyć o pewne nowe instrumenty prawne, finansowe, po to, żeby lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców - to ja uważam, że możemy ich z tego kontraktu zwolnić. Oni powinni swoje doświadczenie wykorzystać w parlamencie.

I jako samorządowcy negocjujecie z Grzegorzem Schetyną jakąś pulę miejsc dla waszych kandydatów - kandydatów wybranych, wskazanych przez samorządowców - w wyborach parlamentarnych, np. w wyborach do Senatu?

My rozmawiamy na razie o pewnej strategii wyborczej. Tak, jak powiedziałem: rozmawiamy w gronie samorządowców - przyjdzie jeszcze pewnie ten czas, kiedy będziemy rozmawiać także o listach (wyborczych), ale na razie...

Ale nie ma rozmów z liderami opozycji?

Są oczywiście takie rozmowy, ale to nie są jeszcze rozmowy rozstrzygające - te (są) przed nami. Na razie chodzi o to, by przygotować się do tych wyzwań programowo, by rozmawiać o samorządzie. Stad np. 21 tez samorządowych, które podpisaliśmy w Gdańsku. My mamy pewien program dla Polski, dla polskiego samorządu, dla mieszkańców naszych samorządów - i z tym chcemy iść.