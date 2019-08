Dziś mija 75. Rocznica Powstania Warszawskiego. W całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. O 17:00 - w godzinie "W" cała Polska oddała hołd tym, którzy w 1944 roku stanęli do walki z niemieckim okupantem. To dla nich w całej Polsce zawyły syreny. Od czwartku wnioski o "500 plus" i "Dobry start" można składać w urzędzie lub listownie. Dziś również weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzająca "zerowy PIT" dla osób do 26. roku życia. Jeden z liderów rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Według opozycjonisty, został otruty w areszcie, do którego trafił za wzywanie do udziału w demonstracji, która nie była uzgodniona z moskiewskimi władzami. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje czwartku.

REKLAMA