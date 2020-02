Wstrząs w kopalni "Rudna" uwięził pod ziemią pięciu górników, jednego z nich nie udało się uratować. Również w piątek pożegnaliśmy legendę polskiej sceny muzycznej. Jeden z liderów Budki Suflera, Romuald Lipko zmarł w wieku 69 lat po długiej walce z chorobą nowotworową. U wybrzeży Japonii kwarantannę przechodzą pasażerowie wycieczkowca, którego 61 pasażerów zarażonych jest koronawirusem. Jak ustalił reporter RMF FM - na pokładzie statku przebywa trzech Polaków, żaden z nich nie wykazuje objawów zarażenia. Co jeszcze wydarzyło się w piątek? Najważniejsze wydarzenia znajdziecie w Podsumowaniu Dnia RMF FM.

Romuald Lipko nie żyje. Był jednym z liderów Budki Suflera

Nie żyje muzyk Romuald Lipko, lider Budki Suflera - poinformował zespół. Kompozytor, multiinstrumentalista, autor wielu polskich przebojów zmagał się z chorobą nowotworową. Miał 69 lat.

Wstrząs w kopalni "Rudna". Nie żyje jeden z górników

Tragiczny finał akcji ratunkowej po wstrząsie w Zakładach Górniczych "Rudna" na Dolnym Śląsku. Nie żyje jeden z poszukiwanych górników. W czasie zdarzenia pod ziemią było pięciu mężczyzn. Czwórka została wyciągnięta na powierzchnię i została im udzielona pomoc medyczna.



Koronawirus na japońskim wycieczkowcu. RMF FM: Na pokładzie trzech Polaków

Trzech Polaków jest na pokładzie objętego kwarantanną wycieczkowca Diamond Pincess, zacumowanego u wybrzeży Jokohamy w Japonii. To jeden członek załogi i dwóch pasażerów. Jak dowiedział się reporter RMF FM, żaden z nich nie wykazuje objawów zarażenia koronawirusem. Na statku przebywa w sumie 3700 osób - u 61 wykryto zakażenie.







Rodzice znęcali się nad 4-tygodniową córeczką. Szczegóły są przerażające

Zarzut fizycznego znęcania się i usiłowania ewentualnego pozbawienia życia dziecka usłyszeli rodzice czterotygodniowej dziewczynki z Malborka. Szczegóły, które ustalili śledczy, są przerażające.



Sędziowie w Olsztynie chcieli przegłosować trzy uchwały. Prezes Nawacki podarł dokumenty

Zebranie sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie chciało przegłosować trzy projekty uchwał m.in. w sprawie przywrócenia zawieszonego sędziego Pawła Juszczyszyna. Prezes sądu Maciej Nawacki do głosowania nie dopuścił, przerywając na oczach sędziów projekty uchwał.

Europejskie stowarzyszenia sędziowskie wezwały KE do interwencji ws. ustawy dyscyplinującej

Prezesi najważniejszych europejskich stowarzyszeń sędziowskich wezwali Komisję Europejską do natychmiastowego wystąpienia o środki tymczasowe po podpisaniu ustawy dyscyplinującej przez Andrzeja Dudę. Taki apel - wiceszefowej Komisji Europejskiej Vierze Jourowej oraz komisarzowi ds. sprawiedliwości Didierowi Reyndersowi - przekazali w ubiegłym tygodniu szefowie: Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej Jean-Claude Wiwenius, Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów Jose Igreja Matos oraz Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa Kees Sterk.

Katowice: Porozumienie ws. "czternastki" w PGG, protokół rozbieżności ws. płac

Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) podpisali porozumienie z zarządem spółki w sprawie zasad wypłaty tzw. czternastej pensji za 2019 rok. Rozmowy o podwyżce płac zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności. Związki podtrzymały harmonogram planowanych protestów.



Rzecznik Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego: Młodzi ludzie zderzają się ze światem, który kiedyś był prostszy

"Młodzi ludzie zderzają się ze światem, on się zmienia. (...) Kiedyś świat był dużo prostszy i dużo łatwiej było żyć niż w tej chwili. To ma wiele wymiarów - to ma wymiar mediów społecznościowych, gdzie trzeba się pokazywać, istnieć (...) codziennie. To presja na pokazywanie tego, co się osiągnęło. To rankingi w szkołach, wymogi, które są czasami nie do przejścia. Mamy młodzież, która jest ambitna i chce temu sprostać, a często jest to nie do sprostania" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM rzecznik prasowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sławomir Murawiec pytany o to, dlaczego tak wielu młodych ludzi ma problemy natury psychicznej.