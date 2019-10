W wieku 80 lat zmarł Karel Gott, legenda czeskiej muzyki. ZNP zapowiedział, że w połowie października rozpocznie się bezterminowy strajk włoski nauczycieli. Pedagodzy nie będą angażować w żadne zajęcia wykraczające poza ich zakres obowiązków. Znamy też datę ponownego przesłuchania Janusza Wojciechowskiego przed komisją ds. rolnictwa Parlamentu Europejskiego. Grupa 18-latków wjechała samochodem osobowym w ciężarówkę, dwie osoby zginęły. Co jeszcze wydarzyło się w środę? Sprawdź to w specjalnie przygotowanym podsumowaniu dnia.

Po wyborach nauczyciele przystąpią do strajku włoskiego

Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział, że w połowie października rozpocznie się protest. Akcja będzie bezterminowa. Nauczyciele przeprowadzą strajk włoski. Nie będzie wycieczek szkolnych, zielonych szkół czy zajęć pozalekcyjnych.

W wieku 80 lat zmarł gwiazdor Karel Gott

Karel Gott - najbardziej znany na świecie czeski piosenkarz - zmarł w wieku 80 lat. Artysta chorował na ostrą białaczkę. Przez kilkadziesiąt lat swojej kariery sprzedał 30 milionów płyt.



Przyspieszono powtórne przesłuchanie Wojciechowskiego przed komisją PE

Przyspieszono powtórkowe przesłuchanie Janusza Wojciechowskiego przed komisją ds. rolnictwa Parlamentu Europejskiego. Odbędzie się ono w najbliższy poniedziałek o 18:30 - ustaliła nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon.



Wizerunek kandydata Koalicji Obywatelskiej na drzewie: Kryminalni z Kielc mają podejrzanych

Dwóch mężczyzn podejrzewanych o powieszenie na drzewie banneru z wizerunkiem posła PO i kandydata Koalicji Obywatelskiej do Sejmu Artura Gierady zatrzymali świętokrzyscy policjanci.

Bulwersujący incydent miał miejsce w weekend: banner z fotografią Gierady w kształcie jego postaci został powieszony w kieleckim parku na gałęzi drzewa. Postać miała częściowo odciętą głowę i splątane taśmą nogi.

Według deklaracji funkcjonariuszy, kwestią czasu są kolejne zatrzymania w tej sprawie.

Uderzył rozpędzonym bmw w inne auto, zabił 4 osoby. Adrian G. usłyszał wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie w woj. Pomorskim skazał na osiem lat więzienia 24-letniego Adriana G. To on spowodował wypadek, w którym zginęły cztery osoby. Auto, którym kierował, wjechało w zakręt z prędkością ok. 150 km/h i zderzyło się z innym samochodem.



Auto z grupą 18-latków zderzyło się z ciężarówką. Dwóch nie żyje

Tragiczny wypadek na północnej obwodnicy Gorlic w Małopolsce. Zginęło dwóch 18-latków, uczniów szkoły średniej - informuje aspirant sztabowy Grzegorz Szczepanek z gorlickiej policji.



PŚ siatkarzy: Polacy wygrali z Japończykami 3:1

Polscy siatkarze wygrali w Fukuoce z Japończykami 3:1 (25:23, 25:17, 19:25, 25:17) w swoim drugim meczu Pucharu Świata. Biało-czerwoni, którzy odnieśli drugie zwycięstwo, zmierzą się z triumfatorami poprzedniej edycji - Amerykanami.



Szumowski: Pracownicy medyczni dostaną średnio 370 zł podwyżki

Leszek Szumowski przekonuje, że w większości placówek podpisano porozumienia płacowe, a podwyżki średnio wyniosły 370 zł brutto. Zdaniem związkowców: te dane nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością.