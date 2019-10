​Kolejny dzień rozmów ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z diagnostami laboratoryjnymi, technikami i fizjoterapeutami nie zakończył się sukcesem. Szumowski przekonuje, że w większości placówek podpisano porozumienia płacowe, a podwyżki średnio wyniosły 370 zł brutto. Zdaniem związkowców: te dane nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski ponownie spotka się z pracownikami medycznymi 16. października / Radek Pietruszka / PAP

Pracownicy medyczni pracują za stawki 1600-1800 zł netto. Jak sami mówią, czują się traktowani jak ludzie drugiej kategorii. Zgodnie z zawartymi porozumieniami podwyżki dla pracowników medycznych mają wynosić między 200 a 1000 zł brutto, a ich średnia wartość szacowana jest na 370 zł brutto.

Minister zdrowia ma się ponownie spotkać ze związkami zawodowymi 16. października.

Z analiz resortu, po przeanalizowaniu porozumień dotyczących podwyżek dla fizjoterapeutów, diagnostów i techników wynika, że średnia podwyżka wyniosła 370 zł brutto .



Z naszych analiz wynika, że z tych zawartych porozumień mamy przedział 200-1000 zł brutto podwyżek w 75 procentach placówek - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak zaznaczył średnia podwyżka to około 370 zł brutto.



W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" trwały dzisiaj kolejne rozmowy fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim m.in. ws. podwyżek dla tej grupy zawodowej. Równocześnie diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci i technicy prowadzą od 23 września strajk zawieszony w maju z powodu niewywiązania się resortu ze złożonych im obietnic.

Domagają się m.in. podwyżki płac o 1200 zł netto, bezpłatnych szkoleń, adekwatnej wyceny świadczeń, szybkiego dostępu pacjenta do fizjoterapeuty i braku limitów na badania laboratoryjne oraz poprawy wynagrodzeń i warunków pracy dla innych zawodów medycznych.



Obecnie akcja protestacyjna polega na wykorzystywaniu przez nich urlopów, zwolnień lekarskich i rezygnacji z nadgodzin. Do strajku przystąpiło ponad 100 placówek.



Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii Tomasz Dybek powiedział przed spotkaniem z ministrem zdrowia, że jeśli nie dojdzie do porozumienia ws. podwyżki i postulaty nie zostaną spełnione, to najprawdopodobniej strajkujące grupy zawodowe medyków przystąpią do strajku głodowego w Warszawie.