Sąd Rejonowy w Kwidzynie w woj. Pomorskim skazał na osiem lat więzienia 24-letniego Adriana G. To on spowodował wypadek, w którym zginęły cztery osoby. Auto, którym kierował, wjechało w zakręt z prędkością ok. 150 km/h i zderzyło się z innym samochodem.

