W piątek wieczorem premier Mateusz Morawiecki zaprezentował kandydatów do nowej Rady Ministrów. W tym gronie pojawiło się kilka nowych twarzy. Zgodnie z zapowiedziami - nastąpiły też zmiany strukturalne. Profesor Tomasz Grodzki będzie kandydatem opozycji na marszałka Senatu - ogłosili na porannej konferencji liderzy PO, PSL i Lewicy. Zarząd krajowy PO zdecydował, że to prawybory (w zmodyfikowanej wersji) wskażą kandydata tego ugrupowania na prezydenta. Dziś dowiedzieliśmy się też o gigantycznej karze nałożonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK nakazał zapłacić 172 mln zł grzywny koncernowi Engie Energy, za zaangażowanie w budowę rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2.

Znamy skład nowego rządu. PiS odkryło karty

W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie zostali zaprezentowani kandydaci do nowej Rady Ministrów. Premierem w dalszym ciągu będzie Mateusz Morawiecki. W rządzie pojawi się kilka nowych twarzy, będą też nowe resorty.





Małgorzata Jarosińska-Jedynak nową minister ds. zarządzania funduszami



Michał Kurtyka zostanie nowym ministrem ds. klimatu



Michał Woś nowym ministrem środowiska



Marlena Maląg kandydatką na ministra rodziny. Kim jest następczyni Bożeny Borys-Szopy?





Profesor Tomasz Grodzki będzie kandydatem opozycji na marszałka Senatu - ogłosili na porannej konferencji liderzy PO, PSL i Lewicy. Takie ustalenie zapadło wczoraj wieczorem podczas spotkania szefów opozycyjnych partii.

W PO jednak prawybory. W kuluarach pojawiły się trzy nazwiska kandydatów do prezydenckiej nominacji

To prawybory (w zmodyfikowanej wersji) wskażą kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta - taką decyzję podjął zarząd krajowy partii.

Kandydata wybiorą nie wszyscy członkowie ugrupowania - jak działo się to w Platformie już wcześniej - a około 1300 elektorów na Konwencję Krajową PO.

Chętni do walki o partyjną nominację mogą zgłaszać się do 19 listopada, zaś Konwencja zbierze się 14 grudnia i właśnie wtedy w tajnym głosowaniu wskazany zostanie kandydat Platformy na prezydenta.

Podczas posiedzenia zarządu krajowego pojawiały się trzy nazwiska potencjalnych kandydatów do prawyborczego wyścigu: wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która przed wyborami parlamentarnymi z 13 października była kandydatką Koalicji Obywatelskiej na premiera, byłego ministra zdrowia, a obecnie europosła Bartosza Arłukowicza oraz byłego szefa MSZ (w rządzie PO-PSL) i MON (w rządzie PiS), obecnie europosła Radosława Sikorskiego.

Rekordowa kara nałożona przez UOKiK

Gigantyczna kara nałożona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK nakazał zapłacić 172 mln zł grzywny koncernowi Engie Energy za zaangażowanie w budowę rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2. Jeszcze nigdy urząd nie zdecydował się na tak bolesną karę. Prezes UOKiK Marek Niechciał podkreślił, że urząd zrobi wszystko, by karę wyegzekwować.





Zespół Teatru Bagatela: Nie ma zgody na przedmiotowe traktowanie pracowników

Dyrektor Teatru Bagatela Henryk Jacek Schoen złożył wniosek o udzielenie mu urlopu od 12 listopada -poinformował w piątek prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Zespół teatru zwrócił się do dyrektora o tymczasowe odsunięcie się od sprawowania swoich funkcji do czasu wyjaśnienia zarzutów. To pokłosie sytuacji, kiedy w środę kilkanaście kobiet oskarżyły dyrektora teatru o mobbing.



Niemcy: 15-letnia Polka przyznała się do zabicia 3-letniego brata

Pochodząca z Polski 15-letnia Oliwia przyznała się do zabicia swojego przyrodniego brata. Do zbrodni doszło w środę wieczorem w Detmold, w Nadrenii Północnej Westfalii w Niemczech. Motywem miała być zazdrość o młodsze rodzeństwo.