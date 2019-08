Projekt ustawy o lotach najważniejszych osób w państwie to jeden z głównych tematów dnia. Zaprezentował go szef KPRM Michał Dworczyk. Wcześniej w środę na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano wykaz lotów Donalda Tuska z czasów, gdy był szefem rządu. W środę także Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało pełne listy kandydatów na wybory parlamentarne. Co jeszcze się działo? Oto nasze podsumowanie dnia!

