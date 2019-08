"Premier oraz marszałkowie Sejmu i Senatu nie będą mogli wykorzystywać rządowych samolotów np. do lotów do domu. Misjami oficjalnymi będą tylko loty bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań wynikających z pełnionych funkcji" - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk.

Michał Dworczyk / PAP/Leszek Szymański /

Dworczyk na konferencji prasowej poświęconej prezentacji projektu ustawy ws. lotów najważniejszych osób w państwie podkreślił, że każdy lot prezydenta będzie uznany za misję oficjalną. Natomiast, jeśli chodzi o loty prezesa Rady Ministrów, marszałka Sejmu i Senatu, to misją oficjalną będą tylko te loty, które są bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań wynikających z pełnionych funkcji - powiedział Dworczyk.

Jak mówił, oznacza to, że "dotychczasowa praktyka ostatnich kilkudziesięciu lat wykorzystywania statków powietrznych np. do tego, żeby latać do domu bądź z domu, mówię tutaj o takich osobach, które mieszkały poza Warszawa jak np. pan premier Donald Tusk, to ta praktyka zostaje zlikwidowana" - podkreślił Dworczyk.



I te trzy osoby, które wymieniłem - prezes Rady Ministrów, obaj marszałkowie, nie będą mogli w tym celu wykorzystywać statków powietrznych - wyjaśnił.



Poinformował, że dziś projekt ustawy zostanie wysłany do klubów parlamentarnych z prośbą o uwagi i opinie. Będziemy na nie czekać do poniedziałku, do godz. 19, a następnie już projekt od wtorku rano pojawi się na BIP-ie i zaczniemy oficjalną ścieżkę legislacyjną, tak żeby ten projekt mógł trafić na posiedzenie Sejmu w dniu 30 sierpnia - powiedział Dworczyk.