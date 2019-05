Przez Małopolskę przechodzi fala wezbraniowa na Wiśle. W Krakowie jej kulminacja nastąpi w sobotę około g. 8.00 i zgodnie z najnowszymi prognozami hydrologicznymi poziom wody w rzece na wysokości Bielan sięgnie 5,80 m – poinformowała w czwartek po południu rzeczniczka prezydenta miasta Monika Chylaszek.

Stan alarmowy Wisły w Krakowie to 5,2 metra. Może on zostać przekroczony już w piątek ok. godziny 22.



Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w ostrzeżeniu wydanym w czwartek tuż przed godziną 19 dla mieszkańców powiatów chrzanowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, krakowskiego, wielickiego, bocheńskiego i brzeskiego oraz dla miasta Krakowa apeluje, by nie zbliżać się do rzek i stosować do poleceń służb.



Prezydent Krakowa ogłosił alarm przeciwpowodziowy. Poziom Wisły na Bielanach przekroczył 5,2 m.



Najtrudniejsza jest obecnie sytuacja w Krakowie-Bieżanowie. Trwa walka o wzmocnienie wału przeciwpowodziowego na Serafie. Według Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego nie został on przerwany. Pracuje tam ok. 120 strażaków z PSP, OSP, pomaga policja i harcerze. Mieszkańcy tej dzielnicy nie są w stanie dojechać do swoich domów samochodami. Dlatego miasto zorganizowało dla nich transport, czyli dodatkowe autobusy - mówi reporterowi RMF FM Dariusz Nowak, z miejskiego sztabu kryzysowego w Krakowie.

W walce z żywiołem ma pomagać w Krakowie także 60 żołnierzy.

Z miejskiego magazynu wydano do tej pory 9,5 tys. worków i 100 metrów sześciennych piasku do ich napełnienia. "Dziękujemy mieszkańcom i harcerzom, którzy zgłosili się do napełniania worków piaskiem" - powiedziała Chylaszek. Dodała, że służby starają się reagować jak najszybciej na zgłoszenia mieszkańców i dowozić te worki w miejsca zagrożone podtopieniem.



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało, że wszystkie oczyszczalnie ścieków pracują bez zakłóceń.



W centrum Krakowa - pod Wawelem i na ul. Kościuszki - wzdłuż wałów Wisły trwa montaż grodzi przeciwpowodziowych, do wieczora mają być zamontowane już wszystkie.

Ostrzeżenie IMGW

IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla woj. małopolskiego oraz południowej części woj. śląskiego. Prognozuje się tam wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Ich wysokość może wynieść od 30 do 60 mm na metr kwadratowy.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia w związku z czym zalecana duża ostrożność. Należy także śledzić komunikaty o rozwoju sytuacji pogodowej.