Wypadek na ulicy Balickiej w Krakowie, na wysokości Uniwersytetu Rolniczego. Samochód marki BMW jechał w grupę pieszych, którzy czekali na tymczasowym przystanku autobusowym. Poszkodowanych zostało pięć osób.

Do wypadku doszło ok. godziny 12. Kierujący pojazdem BMW, jadąc w kierunku Balic, na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu - wyjaśnił sierż. szt. Piotr Szpiech.



Potrącone osoby to studenci, którzy oczekiwali na przystanku na autobus. Życiu rannych nie zagraża nie zagraża niebezpieczeństwo. Najcięższe obrażenia odniosła studentka, który ma urazy głowy i nogi. Spadł na nią przewrócony słup.

Według ustaleń RMF FM, kierowca był pod wpływem alkoholu.



Policja kieruje ruchem ze względu na zablokowany jeden pas jezdni - poinformował Szpiech.



Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do wypadku. Na miejscu są policjanci, który wykonują czynności - podał rzecznik. Nie ma również informacji na temat stanu zdrowia poszkodowanych.

