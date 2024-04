W obydwu ogrodach, dolnym i górnym, można podziwiać 27 tysięcy tulipanów w 22 odmianach. Ogromne, różowo-żółte kielichy Flaming Memory czy pierzaste, dostojne Serce Warszawy właśnie teraz prezentują się w swojej najpiękniejszej odsłonie.

Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie / Magdalena Grajnert / RMF FM

Z okazji Dnia Ogrodów Historycznych, w sobotę 27 kwietnia zostaną otwarte bramy Ogrodu Górnego. Stąd można podziwiać panoramę prawobrzeżnej Warszawy. A w Ogrodzie Dolnym zostaną wydłużone godziny otwarcia.

To doskonały moment na podziwianie bogatej kolekcji tulipanów.

Mamy szczęście, że najpierw bardzo gorąca aura pozwoliła na to, że niektóre odmiany w Ogrodzie Dolnym zakwitły nam wcześniej, natomiast w Górnym Ogrodzie odmiany, którymi sterujemy w specjalnej technologii, dopiero zakwitną - mówi w rozmowie z naszą reporterką Agnieszka Żukowska, kierownik Ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie. W związku z tym ten sezon tulipanowy mamy w tym roku wyjątkowo długi i na pewno bardzo kolorowy.

Serce Warszawy

Właśnie zaczyna kwitnienie odmiana własna Zamku Królewskiego - tulipan Serce Warszawy. To czerwony tulipan, o pierzastych, frezowanych płatkach i złocistym środku - opowiada Agnieszka Żukowska. Mówimy, że te płatki przypominają koronę królewską, a oczywiście czerwień jest tym symbolicznym kolorem królewskim. Serce Warszawy właśnie zakwita na rabatach w Ogrodzie Dolnym.

Tuż obok, na głównej rabacie, w specjalnie skomponowanej kolekcji, przyciągają wzrok ogromne, postrzępione kielichy w żółto-różowym kolorze.

To Flaming Memory, który zdecydowanie przyciąga ogromną uwagę odwiedzających ogród - przyznaje pani Agnieszka. Tulipany na głównej rabacie to 11 odmian i około 10 tysięcy sztuk. Na tej rabacie utrzymujemy wzór geometryczny taki, jaki został zaprojektowany przez projektantów odtworzonych ogrodów. Natomiast co roku zmieniamy dobór roślin.

Został nam jarmuż

Wiosną kwitną tulipany, pod koniec maja zastąpią je kwiaty letnie, a jesienią chryzantemy.

Za to pośrodku, właśnie po jesiennym nasadzeniu, został nam jarmuż - pokazuje Agnieszka Żukowska. To ta roślina o żółtych, delikatnych kwiatkach. Specjalnie ją zostawiliśmy na rabatę wiosenną, ponieważ w tej chwili wygląda niesamowicie oryginalnie i tworzy świetną kompozycję z tulipanami.

Pośrodku, po jesiennym nasadzeniu, został nam jarmuż – pokazuje Agnieszka Żukowska. / Magdalena Grajnert / RMF FM

Obok Flaming Memory, rosną wysokie i żółte tulipany Strong Gold, a z drugiej strony czerwone Strong Love.

To bardzo odporne tulipany, długo kwitnące, mocne, o ogromnych, wyrazistych kielichach - mówi pani Agnieszka. Widać je z daleka, więc są wdzięcznym motywem fotografii. To piękno ludzie chcą zachować na dłużej, mieć przy sobie, więc robią zdjęcia. Ale warto też zachwycić się zapachem! To jest właśnie ta chwila, którą powinniśmy chłonąć nie tylko wzrokiem, ale też innymi zmysłami - dodaje.

Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie są dostępne dla zwiedzających bezpłatnie.