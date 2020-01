Iran przeprowadził ataki rakietowe na bazy w Iraku, w których stacjonują żołnierze międzynarodowej koalicji, w tym Amerykanie i Polacy. Według oficjalnych informacji nikomu nic się nie stało. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że w odwecie nałoży na Teheran "potężne sankcje gospodarcze". W Iranie doszło dzisiaj także do tragedii lotniczej - Boeing 737 linii Ukrainian International Airlines ze 176 osobami na pokładzie rozbił się po starcie z lotniska obok Teheranu. Strona irańska twierdzi, że maszyna miała techniczne problemy, ale media podają, że samolot mógł zostać zestrzelony przez irańską obronę przeciwlotniczą. Środa to także dzień spotkania marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego z wiceszefową Komisji Europejskiej Verą Jourovą. Takie były najważniejsze informacje dnia - zebraliśmy je dla Was w naszym podsumowaniu.

