Zakończyła się narada kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości ws. rekonstrukcji rządu po eurowyborach - rezultaty tego spotkania poznamy już wkrótce. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski ogłosił, że "wolne krowy" z Deszczna nie trafią do uboju. Kardynał Stanisław Dziwisz powiedział, że "nie może potwierdzić" słów papieża Franciszka, jakoby Jan Paweł II "bywał wprowadzany w błąd" w sprawach skandali w Kościele. Resort rodziny zaproponował wyższą płacę minimalną od nowego roku - miałaby ona wynieść 2450 zł brutto. Takie były najważniejsze wydarzenia środy. Zebraliśmy je specjalnie dla Was.

Spotkanie na szczycie zakończone. PiS zdecydował o nominacjach dla ministrów

W środę po południu w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej przez 2,5 godziny obradowała kierownictwo partii, w tym m.in. prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki; głównym tematem spotkania były zmiany personalne w rządzie.



"Wolne krowy" z lubuskiego nie trafią do rzeźni. "Zostaną odizolowane"

"Krowy z Deszczna nie trafią do uboju. Zostaną odizolowane w jednym z państwowych gospodarstw" - poinformował w środę minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.



Papież: Jan Paweł II bywał wprowadzany w błąd ws. pedofilii. Kard. Dziwisz: Nie mogę potwierdzić

Papież Franciszek powiedział, że św. Jan Paweł II bywał wprowadzany w błąd w sprawach skandali w Kościele. Mówił o tym w kontekście sprawy księdza Marciala Maciela Degollado z Meksyku, założyciela zgromadzenia Legioniści Chrystusa, oskarżonego o pedofilię. "Nie mogę tego potwierdzić. Być może Ojciec Święty ma większą znajomość sprawy od wewnątrz kurii" - oświadczył z kolei kard. Stanisław Dziwisz.

Resort pracy proponuje: Od nowego roku płaca minimalna wyższa o 200 zł

Proponowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku to 2450 zł brutto, a minimalnej stawki godzinowej to 16 zł brutto.

Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł, a minimalna stawka godzinowa 14,70 zł. W 2018 roku pensja minimalna wynosiła 2100 zł, a minimalna stawka godzinowa - 13,70 zł.

Napastnik z Brześcia Kujawskiego trafi do aresztu. Jest decyzja

Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla sprawcy ataku na szkołę w Brześciu Kujawskim. Marek N. trzy miesiące spędzi na oddziale psychiatrii sądowej w areszcie śledczym w Szczecinie. Wcześniej mężczyzna usłyszał zarzuty. 18-letni były uczeń szkoły podstawowej wtargnął do budynku z bronią. Postrzelił uczennicę oraz woźną.



Nowe twarze w Sejmie. Kto zastąpi posłów wybranych do europarlamentu?

Mandaty 18 posłów, którzy z Wiejskiej przeniosą się do europarlamentu, zostały wygaszone. To oznacza, że w Sejmie pojawią się nowe twarze.

Mandat po Joachimie Brudzińskim powinna objąć Halina Szymańska - szefowa kancelarii prezydenta. Jednak jak nieoficjalnie dowiedział się nasz dziennikarz, ze względu na pełnioną funkcję nie zdecyduje się na jego przyjęcie. Jeżeli tak się stanie, to mandat powinien trafić do brata jej zastępcy - Rafała Muchy. Bo tak się składa, że to właśnie brat wiceszefa kancelarii prezydenta Pawła Muchy jest następny w kolejce.

Nasi dziennikarze dowiedzieli się także, kto do Sejmu trafi po Ewie Kopacz i Andżelice Możdżanowskiej.

Komisja śledcza ds. VAT: Jest nowy termin przesłuchania Donalda Tuska

17 czerwca to nowy termin przesłuchania szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska - ustaliło prezydium sejmowej komisji śledczej ds. VAT - poinformował przewodniczący komisji ds. VAT Marcin Horała.



Grupa Bilderberg w wielkiej tajemnicy radzi w Szwajcarii nad losami świata

"Sekretne spotkanie grupy Bilderberg na temat Rosji, cyberataków i brexitu z udziałem 130 przedstawicieli światowej elity, szczyt, w którym uczestniczą przedstawiciele 23 krajów, odbędzie się w Szwajcarii. W Montreux pojawią się bankierzy, premierzy i prezesi firm. Dygnitarze będą dyskutować w ścisłej tajemnicy. Te doroczne spotkania wywołują wiele niezdrowych emocji i są pożywką dla teorii spiskowych, ale donoszą o nich także światowe media, więc nie jest to żaden wymysł. Globaliści naprawdę mają arystokrację decydentów" - pisze w obszernym artykule dziennikarz RMF FM Bogdan Zalewski.

Jak zauważa, powołując się na doniesienia brytyjskiego "Daily Mail": "Debatująca od czwartku 30 maja do niedzieli 2 czerwca grupa wpływowych mężczyzn i kobiet będzie musiała spełniać surowe zasady zachowywania przebiegu dyskusji w ścisłej tajemnicy. Do spotkania dojdzie w hotelu Montreux Palace w szwajcarskim Montreux nad Jeziorem Genewskim. Ważnymi uczestnikami szczytu Grupy Bilderberg są: były sekretarz stanu USA Henry Kissinger, prezes Banku Anglii Mark Carney, były dyrektor CIA David Petraeus i doradca Białego Domu Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa. Obecny będzie również szef Google Jared Cohen, a także prezes Ryanair Michael O'Leary".

"Na długiej liście uczestników spotkania Grupy Bilderberg można dojrzeć nazwisko polskiej dziennikarki - Jolanty Pieńkowskiej. Być może nie bez znaczenia jest fakt, że prezenterka telewizyjna jest żoną bankiera-milionera Leszka Czarneckiego. Pieńkowska nie jest jedyna w gronie polskich ‘Bilderbergów’. W litanii nazwisk widnieje też nowo wybrany europoseł Radosław Sikorski oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski" - zaznacza Zalewski.