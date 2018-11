Sejm w ekspresowym tempie uchwalił w środę nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. To jednak - jak usłyszała w Brukseli korespondentka RMF FM - nie oznacza automatycznego wycofania skargi z TSUE. W sejmiku województwa śląskiego sensacyjne zmiany - miała rządzić koalicja, ale to PiS będzie miał większość. Przesądziła o tym decyzja radnego Wojciecha Kałuży, który został wybrany wicemarszałkiem województwa. Istotne informacje w sprawie śmierci Andrzeja Gmitruka przekazała prokuratura w Mińsku Mazowieckim. Trener boksu zmarł w wyniku ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej. Zapowiadane na czwartek blokady robót włoskiej firmy Astaldi nie odbędą się. Przynajmniej na razie - mówią podwykonawcy, którzy zaczęli otrzymywać od włoskiej spółki potrzebne im dokumenty. W środę podpisano także porozumienie, na mocy którego pracownicy administracji skarbowej dostaną podwyżki, i to już od stycznia. Dobre wieści dla fanów Roberta Kubicy - Polak wraca do Formuły 1. Od przyszłego sezonu ma występować w barwach Williamsa. Przedstawiamy Wam najważniejsze informacje dnia!

Sejm przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym przewidującą umożliwienie sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrotu do pełnienia urzędu.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 215 posłów, 161 było przeciw, 24 posłów wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Sejm przyjął poprawkę zaproponowaną przez klub PiS. Przewiduje ona umorzenie postępowań ws. ustalenia istnienia stosunku służbowego wobec sędziów, którzy powrócą do sprawowania urzędu w SN, gdyż ich służba uznana zostaje za nieprzerwaną. Izba nie przyjęła natomiast żadnej poprawki wniesionej przez opozycję.

Nowela ustawy o Sądzie Najwyższym nie oznacza automatycznego wycofania skargi z TSUE

Nawet całkowite dostosowanie się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. Sądu Najwyższego i nowelizacja ustawy o SN nie będą oznaczać automatycznego wycofania skargi Komisji Europejskiej z unijnego Trybunału - usłyszała w Brukseli korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.



O tym, czy wycofać z TSUE wniosek o środki tymczasowe i samą skargę, zdecyduje KE i - jak podkreślają rozmówcy naszej dziennikarki - "będzie to decyzja polityczna". Komisja Europejska może mieć interes w tym, żeby sprawę Sądu Najwyższego przed TSUE utrzymać - powiedział Katarzynie Szymańskiej-Borginon jeden z unijnych prawników.

Doprowadzenie sprawy do końca dałoby Komisji gwarancję, że Polska nie powróci w przyszłości do kontrowersyjnych przepisów. Jak widać, w Polsce można zmieniać prawo w ciągu jednego dnia w tę i we w tę - zauważył rozmówca naszej korespondentki.

Znane są przyczyny śmierci Andrzeja Gmitruka

Andrzej Gmitruk zmarł w wyniku ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej. Na jego ciele były powierzchowne obrażenia, które mogły powstać, kiedy się przewrócił bądź oparzył, ale nie były one przyczyną zgonu - poinformowała Barbara Sobotka z prokuratury w Mińsku Mazowieckim.

Śląsk: Miała rządzić koalicja, ale to PiS będzie miał większość w sejmiku. Przesądziła o tym decyzja radnego Kałuży

Jeszcze wczoraj Koalicja Obywatelska, SLD i PSL podpisały porozumienie i od dziś formalnie miały mieć większość w sejmiku. Ale wieczorem radny Wojciech Kałuża, który kandydował do sejmiku z ramienia Koalicji Obywatelskiej zmienił zdanie i przeszedł na druga stronę - poparł PiS. A ponieważ po wyborach o większości w sejmiku w Śląskiem decydował zaledwie jeden głos, teraz to PiS ma większość.



To ordynarny akt korupcji politycznej - ocenił podczas środowego pierwszego posiedzenia sejmiku województwa śląskiego VI kadencji poseł, wiceprzewodniczący PO Borys Budka, odnosząc się do poparcia PiS przez radnego Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Kałużę. Możecie zagłuszać swoje sumienia, jeśli je macie, udawać, że cokolwiek dzieje się dla dobra regionu, dla rozwoju, ale prawda jest zupełnie inna. Oszukano blisko 25 tys. wyborców, którzy oddali głos na konkretnego kandydata, a robi się to w okolicznościach urągających wszelkim normom przyzwoitości i zasad politycznych - oświadczył Borys Budka. Poseł dodał, że PO złoży do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.



W ciągu dnia okazało się, że Wojciech Kałuża głosami radnych PiS został wybrany wicemarszałkiem województwa.



Ustawa o Sądzie Najwyższym - do siedmiu razy sztuka

Równie dotkliwego tryumfu jak siódma nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym rządzący nie ściągnęli sobie na głowę od czasu sromotnego zwycięstwa, jakim było wycofanie się z części przepisów ustawy o IPN. Tym razem skalę katastrofy poszerzyli nawet ponad oczekiwania swoich przeciwników. I to niepotrzebnie - pisze na swoim blogu Tomasz Skory.

Robert Kubica wraca do F1: Odżyją emocje sprzed lat

Na podium wyścigów o Grand Prix Formuły 1 stawał 12-krotnie. Wygrał raz: w 2008 roku triumfował w Grand Prix Kanady.

Robert Kubica stał się niczym Adam Małysz towarzyszem naszych weekendowych obiadów. Czekaliśmy na informacje dotyczące startów, transferów, sponsorów, przeciwników i partnerów naszego kierowcy. Żyliśmy jego konfliktem z Nickiem Heidfeldem, przenosinami do zespołu Renault. Formuła 1 zrobiła się w Polsce modna. (...) Wszystko to, a przede wszystkim: marzenia Roberta Kubicy, prysły niczym mydlana bańka w lutym 2011 roku. Po groźnym wypadku Polaka w rajdzie Ronde di Andora drżeliśmy o jego zdrowie, a później zastanawialiśmy się, na ile możliwy będzie jego powrót do sportu - wspomina dziennikarz redakcji sportowej RMF FM Patryk Serwański.

Jak zaznacza: "Teraz doczekamy się w końcu ciągu dalszego".

Polscy fani nigdy nie zapomnieli o Robercie Kubicy. W sierpniu 2017 pojechali za nim na Węgry, by kibicować mu w czasie testów na torze Hungaroring / Maciej Pałahicki / Archiwum RMF FM

Marek Ast o nowelizacji ustawy o SN i przeprosinach dla sędziów

Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM był poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast. To nie jest kwestia uznania racji opozycji. To raczej kwestia szacunku do instytucji europejskich. Myśmy zapowiadali, że orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości będziemy szanować - stwierdził parlamentarzysta pytany o nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Jestem przekonany, że ta nowelizacja kończy spór z Komisją Europejską. To powinna być podstawa do wycofania przez Komisję wniosku leżącego w TSUE - dodał.



Z naszej strony nie usłyszeli sędziowie jakichś obraźliwych słów - stwierdził gość Marcina Zaborskiego pytany o ewentualne przeprosiny po ostrej krytyce środowiska sędziowskiego przez Prawo i Sprawiedliwość. Byłoby przepraszać za co, gdyby stan spoczynku był jakąś retorsją, jakimś stanem dotkliwym. Nie jest tak - przekonywał Ast.

Adam Lipiński o sprawie Kacpra Kamińskiego

Nie omawiany na posiedzeniu prezydium komitetu politycznego spraw personalnych na tak niskim szczeblu - stwierdził w rozmowie z RMF FM wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Adam Lipiński pytany o sprawę Kacpra Kamińskiego. Syn ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego pracuje w Banku Światowym z rekomendacji prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Lipiński przyznał, że sprawa Kacpra Kamińskiego być może powinna być zgłoszona w "jakichś gremiach", ale nie na poziomie ścisłego kierownictwa partii. Może będą jakieś reperkusje. Nie wiem, trudno mi powiedzieć- stwierdził wymijająco.

Podwykonawcy Astaldi rezygnują z akcji przeciw włoskiej firmie. Nie będzie blokad

Nie będzie czwartkowej blokady budowy metra oraz południowej obwodnicy Warszawy. Podwykonawcy Astaldi, którzy do tej pory nie otrzymali pieniędzy za wykonanie robót na trasie kolejowej Lublin - Warszawa, przynajmniej na razie odstępują od blokowania toczących się budów włoskiej firmy. Ta zaczęła przekazywać im dokumenty.



Przełom nastąpił wczoraj, pojawiły się pierwsze pozytywne ruchy ze strony Astaldi, dzisiaj wydawanie dokumentów ruszyła pełną parą - mówi Andrzej Jasiński, jeden przedstawicieli podwykonawców. Wystawiają wszystkie dokumenty, o które prosimy - mówi. Nie ma więc podstaw do blokowania jutro budów Astaldi - dodaje. Jednocześnie przyznaje, że jeśli znowu zaczęłyby się problemy ze strony Włochów, natychmiast temat blokad powróci.

Mikołaj Pawlak z poparciem komisji na Rzecznika Praw Dziecka

Sejmowe komisje komisje polityki społecznej i rodziny oraz edukacji, nauki i młodzieży poparły kandydaturę Mikołaja Pawlaka na urząd Rzecznika Praw Dziecka.

Dobra dziecka to odpowiedzialność, szacunek i obowiązek. To poszanowanie jego wartości i godności - mówił w Sejmie Pawlak. Dodał, że prawo powinno wziąć dzieci w opiekę.



Pracownicy administracji skarbowej dostaną podwyżki. Porozumienie podpisane

Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś podpisał porozumienie ze stroną społeczną, które zakłada m.in. podwyżki wynagrodzeń i uposażeń od 1 stycznia przyszłego roku w wysokości 655 zł brutto - poinformowała na Twitterze KAS.

W tekście porozumienia znalazło się 10 organizacji związkowych, m.in. Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP. Ta organizacja groziła strajkiem włoskim na granicach lub "celną grypą".



Jesień Brzęczka. Sprawdził 26 piłkarzy, nie wygrał ani razu

"Za nami sześć meczów piłkarskiej reprezentacji pod wodzą Jerzego Brzęczka. Polacy spadli z Dywizji A Ligi Narodów, ale zachowali miejsce w pierwszym koszyku podczas losowania grup eliminacyjnych Euro 2020. Martwi brak nawet jednego zwycięstwa na koncie biało-czerwonych. Bilans drużyny to 3 remisy i 3 porażki. (...) W sześciu spotkaniach Brzęczek skorzystał z 26 piłkarzy. Tylko jeden wystąpił we wszystkich spotkaniach".

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek w trakcie meczu Ligi Narodów z Portugalią / Bartłomiej Zborowski / PAP

Niedźwiedzie spacerowały po Zakopanem. Zostawiły ślady pod Wielką Krokwią

Niedźwiedzia rodzina wybrała się na spacer po świeżym śniegu w rejonie skoczni narciarskiej Wielka Krokiew w Zakopanem.



Ślady doskonale odcisnęły się na świeżym śniegu, jaki w nocy spadł w Zakopanem.