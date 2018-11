Czy Zdzisław Sokal został powołany do KNF - jak informowała "Rzeczpospolita" - bez wymaganej konstytucją zgody premiera? „Sprawa jest już wyjaśniona. Tego typu powołanie także w przeszłości było dokonywane bez kontrasygnaty, bo jest to osobisty przedstawiciel prezydenta. Trudno, żeby ktoś opiniował dodatkowo osobę, która ma reprezentować prezydenta, a nie wszystkie organy władzy” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM szef kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski. „Jeśli ktoś uważa, że powinno być inaczej, to powinien zmienić przepisy w tej sprawie” – dodał. Szczerski podkreślił także, że dla prezydenta „najważniejszy jest interes zwykłych obywateli, którzy mają pieniądze w bankach” i Zdzisław Sokal miał to gwarantować. „W związku z powyższym prezydent ma pełne zaufanie do pana Zdzisława Sokala” – podkreślił. Zapytany z kolei o „plan Zdzisława” (plan przejęcia Getinu przez jeden z banków – mówił o tym na taśmach były szef KNF Marek Chrzanowski), prezydencki minister stwierdził, że „to co było opisywane jako plan, który przedstawiał Zdzisław Sokal wynika wprost z dyrektyw Unii Europejskiej”.

REKLAMA