Od 31 grudnia ubiegłego roku do 4 marca tego roku na świecie odnotowano 93 076 potwierdzonych przypadków zapalenia płuc spowodowanego nowym koronawirusem, w tym 3202 zgony (3,4 proc.) – informuje Główny Inspektorat Sanitarny. Kolejne kraje informują o nowych przypadkach zakażeń. W Polsce część lokalnych władz i instytucji zdecydowała się na odwołanie imprez masowych. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że z związku z koronawirusem wstrzymane zostaną wycieczki do Sejmu i konferencje. W całym kraju z powodu podejrzenia zarażenia Covid-19 w szpitalach przebywają 92 osoby. We Włoszech dramatycznie wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa. W ciągu 24 godzin zmarło kolejne 41 osób.

18:45

Portugalskie linie lotnicze TAP ogłosiły odwołanie do kwietnia 1000 lotów z powodu spadku popytu na bilety w efekcie epidemii koronawirusa. Największy państwowy przewoźnik lotniczy w Portugalii nie ograniczy rejsów do Polski.



Wśród państw, do których TAP ograniczyły liczbę połączeń lotniczych, są m.in. Chiny i Włochy, czyli kraje, w których dotychczas zanotowano najwięcej zgonów z powodu Covid-19.



“Decyzja o odwołaniu lotów jest efektem drastycznego spadku popytu na bilety lotnicze" - poinformowały w czwartek władze TAP.





18:35

O pierwszej ofierze śmiertelnej koronawirusa w Wielkiej Brytanii poinformowała stacja BBC.

18:31

W komunikacie przekazanym dziennikarzom dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni napisał: "W odniesieniu do działalności Ojca Świętego, Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego w najbliższych dniach, analizowane są kroki mające na celu uniknięcie szerzenia się Covid-19, które zostałyby wprowadzone w koordynacji z tymi przyjętymi przez władze włoskie".



Nie wyjaśniono na razie, na czym miałyby polegać ewentualne zmiany.

18:27

Na Pomorzu nadzorem epidemiologicznym objęte są 584 osoby, w tym dwóch obywateli Chin. W związku z podejrzeniem zarażenia koronawirusem hospitalizowanych jest pięć osób - poinformowała rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku Anna Obuchowska.



Poinformowała też, że wszystkie osoby, które wracały autokarem z pacjentem, u którego rozpoznano zakażenie SARS- CoV-2 zostały poddane kwarantannie domowej, czyli samoizolacji z zaprzestaniem aktywności społecznej i zawodowej.

18:20

Rzeczniczka prasowa wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka poinformowała, że w czwartek do godz. 14 w szpitalach woj. lubelskiego przebywało sześć osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Jedna osoba jest poddana tzw. kwarantannie domowej, a 278 osób objęto nadzorem epidemiologicznym.



Strzępka poinformowała też, że przygotowane jest już laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, w którym będą wykonywane testy na obecność koronawirusa. Próbki będą przyjmowane od piątku.



Odwołane zostały kolejne zaplanowane na piątek w Lublinie imprezy, w których miało uczestniczyć wiele osób.





18:16

Ze 107 do 148 wzrosła we Włoszech liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa. To oznacza, że w ciągu doby zanotowano 41 kolejnych zgonów. Zarażonych jest obecnie około 3300 osób.





18:15

Przedstawiłem mojemu klubowi propozycję przyjęcia specustawy w sprawie koronawirusa bez poprawek, z jednoczesną zapowiedzią złożenia takich poprawek w formie senackiej inicjatywy ustawodawczej - powiedział Marek Borowski (KO) podczas posiedzenia senackich komisji.



Połączone senackie Komisje Zdrowia i Ustawodawcza zajmują się rządową ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.







18:06

Z powodu epidemii koronawirusa wiele wydarzeń sportowych na świecie zostało ostatnio odwołanych, ale - jak zapewnia PZPN - nie dotyczy to obecnie meczów piłkarskiej reprezentacji Polski.



"Wydaje mi się, że na tę chwilę mecze z Finlandią i Ukrainą nie są zagrożone. Nie ma w tych regionach odnotowanych przypadków zarażenia koronowirusem. Oczywiście mówimy o sytuacji w tym momencie. Jesteśmy w kontakcie z odpowiednimi służbami, przedstawicielami władz tych regionów oraz gospodarzami obu obiektów" - powiedział Maciej Sawicki.





18:02

Premier na spotkaniu z opozycją zapewnił, że jakiekolwiek środki będą potrzebne do walki z koronawirusem, znajdą się w budżecie państwa polskiego - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk. Podkreślił, że jeśli Senat przyjmie bez poprawek specustawę, środki te będą nielimitowane.



Dworczyk poinformował dziennikarzy, że w czasie spotkania premiera z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych padło kilka propozycji ze strony opozycyjnej, np. druku ulotek w języku ukraińskim. "My skorzystamy z tych podpowiedzi. Ważny jest dialog i to, by współpracować w tej sprawie spokojnie i merytorycznie" - zaznaczył.



"Premier jeszcze raz zapewnił, że jakiekolwiek środki będą potrzebne do walki z koronawirusem, te środki znajdą się w budżecie państwa polskiego. W tej chwili jest uruchomione 100 mln zł z rezerwy ogólnej premiera, jest 1 mld 280 mln z rezerwy kryzysowej - i dzięki ustawie, która jest w tej chwili procedowana w Senacie - tutaj też premier zaapelował, by Senat przyjął tę ustawę bez poprawek, by mogła wejść jak najszybciej w życie. W tej ustawie jest możliwość, że Rada Ministrów przesuwa w ramach budżetu między działami środki, co powoduje, że te środki, jeśli będzie potrzeba, na walkę z koronawirusem będą nielimitowane" - powiedział szef KPRM.





17:48



W piątek odbędzie się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego - zapowiedział szef KPRM Michał Dworczyk. Pan premier, tak jak wczoraj informowaliśmy o tym, dał konkretne zalecenia różnym służbom i ministerstwom, jutro będzie też rozliczenie z tego. Chodzi też o wdrażanie pewnych nowych procedur, czy przyjęcie procedur w takich miejscach, gdzie ich jeszcze nie było - mówił Dworczyk. To są na przykład ćwiczenia prowadzone przez niektóre służby, procedury dotyczące Głównej Inspekcji Sanitarnej i kontaktów ze szpitalami - dodał.



Dworczyk zwracał uwagę, że we Włoszech i Francji - krajach bogatszych od Polski, a co za tym idzie, mających więcej sił i środków przygotowanych na takie sytuacje, jak epidemia koronawirusa - "pewne błędy są popełniane". My cały czas obserwujemy, monitorujemy tę sytuację za granicą, żeby się uczyć na tych błędach i samemu przygotować się, żeby do takich sytuacji nie doszło w Polsce - oświadczył.



Minister mówił, że nie wiadomo, jak dużo będzie zachorowań w Polsce. Pewnie będą kolejne zachorowania. Mamy nadzieję, że nie będzie ich zbyt wiele, ale dzisiaj prognozowanie czegokolwiek, w sposób taki, że na pewno będzie tak albo inaczej jest raczej niemożliwe - oświadczył Dworczyk. Dodał, że lepiej przygotować się na gorsze scenariusze i nigdy z nich nie skorzystać.

17:47

Sony zamknęło biura w Wielkiej Brytanii i Francji, ponieważ rosną obawy dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa. Na dwa tygodnie zamknięto też biuro Sony w Gdyni.



Decyzja Sony jest środkiem ostrożności podjętym po tym, jak jeden z jej londyńskich pracowników przebywał na dotkniętym wirusem obszarze. Do tej pory żaden z pracowników firmy nie uzyskał pozytywnego wyniku na obecność wirusa.

17:45

W Lombardii na północy Włoch zmarło już 98 osób zarażonych koronawirusem - podały władze regionu. Liczba zarażonych przekroczyła tam 2250.

Według danych władz regionalnych w szpitalach w Lombardii przebywa 1169 osób z koronawirusem, w tym 244 na intensywnej terapii. 364 osoby są w izolacji domowej.

17:30

Od poniedziałku do każdego klubu parlamentarnego codziennie rano będzie przesyłany biuletyn z najważniejszymi informacjami nt. koronawirusa - zapowiedział szef KPRM Michał Dworczyk. Podkreślił, że w tej sprawie spotkania premiera z parlamentarzystami będą odbywały się w KPRM regularnie.

Dworczyk poinformował, że podczas spotkania z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych szef rządu przedstawił bieżące informacje dotyczące koronawirusa.

Dla rządu PiS to jest niezwykle ważne, żeby tego rodzaju sprawy były ponad podziałami politycznymi, choroba nie ma barw politycznych - oświadczył szef kancelarii premiera. Dziękował też przedstawicielom opozycji, że potrafili wznieść się ponad podziały.

17:19

Thomas Kahlenberg, były wielokrotny reprezentant Danii w piłce nożnej, miał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - poinformowały niemieckie i duńskie media. Jak dodają, do zarażenia miało dojść podczas jego wizyty w Amsterdamie.



17:13

Holenderski instytut zdrowia publicznego i środowiska (RIVM) poinformował, że w kraju zarażone koronawirusem są już 82 osoby. W ciągu ostatniej doby liczba zakażeń w Holandii wzrosła o 44.

Pierwszy przypadek Covid-19 zdiagnozowano w Holandii 27 lutego. Dotychczas nie odnotowano zgonu osoby zakażonej koronawirusem.

Niektórzy z pacjentów zostali hospitalizowani, pozostali są objęci kwarantanną. Jak zaznacza RIVM, większość osób u których stwierdzono obecność koronawirusa przebywała ostatnio w północnych Włoszech lub miała kontakt z wcześniej zakażonymi. W kilku przypadkach nie udało się stwierdzić źródła infekcji.

17:08

92 osoby są hospitalizowane, 490 osób poddano kwarantannie domowej, a 5647 objęto nadzorem sanepidu w związku z podejrzeniem koronawirusa - poinformowało po południu Ministerstwo Zdrowia. Do tej pory potwierdzono w Polsce jeden przypadek zarażenia. Pacjent hospitalizowany jest w Zielonej Górze. Mężczyzna przyjechał do Polski z Niemiec, z Westfalii.

17:03

Ministerstwo zdrowia Francji poinformowało o dwóch kolejnych zgonach z powodu Covid-19. W sumie w tym kraju z powodu koronawirusa zmarło sześć osób. W ciągu doby wykryto 92 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, najwięcej od wybuchu epidemii.



Zmarli to 64-letnia osoba z departamentu Aisne i 73-letnia osoba z departamentu Oise na północy kraju.

16:20

Na Pomorzu nadzorem epidemiologicznym objęte są 584 osoby, w tym dwóch obywateli Chin. W związku z podejrzeniem zarażenia koronawirusem hospitalizowanych jest pięć osób - poinformowała rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku Anna Obuchowska.

Troje pacjentów trafiło do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Dwie osoby przebywają w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych w Gdyni. Od pacjentów zostały pobrane próbki do badania. Wyniki poznamy wieczorem - przekazała Obuchowska.

Poinformowała też, że wszystkie osoby, które wracały autokarem z pacjentem, u którego rozpoznano zakażenie SARS- CoV-2 zostały poddane kwarantannie domowej, czyli samoizolacji z zaprzestaniem aktywności społecznej i zawodowej. Z mężczyzną podróżowało między innymi 11 osób, które mieszkają na Pomorzu - ośmiu pasażerów, dwóch kierowców i pilotka.

16:14

Wykluczono koronawirusa u trzech pacjentów szpitala wojewódzkiego w Szczecinie, w tym trzynastolatka - poinformował p.o. rzecznika placówki Mateusz Iżakowski. Na oddziale zakaźnym szpitala pozostają trzy dorosłe osoby w związku z podejrzeniem koronawirusa - testy z próbkami zostały przesłane do PZH. Stan pacjentów jest dobry - podał Iżakowski.

Troje pacjentów, dwie kobiety i mężczyzna, przebywają także w szpitalu wojewódzkim w Koszalinie. Szpital oczekuje na wyniki testów na obecność koronawirusa.



Zachodniopomorskie szpitale m.in. w Szczecinie, Koszalinie, Szczecinku i Kołobrzegu wprowadziły całkowity lub częściowy zakaz odwiedzin. W szczecińskim szpitalu "Zdroje", gdzie znajduje się najwięcej oddziałów dziecięcych, u pacjenta może przebywać jedna osoba.

16:11

Badania wykluczyły zarażenie się koronawirusem przez jedną z pacjentek, która trafiła na oddział zakaźny szpitala w Radomiu; kobieta niedawno wróciła z Hongkongu - poinformowała rzeczniczka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Małgorzata Gregorczyk.

Na wyniki czeka jeszcze jeden chory przebywający na oddziale zakaźnym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. To pacjent, który w środę z kaszlem i wysoką gorączką zgłosił się do jednej z radomskich przychodni i od razu został karetką przewieziony do szpitala.



Mężczyzna wcześniej przebywał w Niemczech i podejrzewał, że mógł się tam zarazić koronawirusem. Według rzeczniczki jego wyniki powinny nadejść w piątek. Obecnie pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu pozostaje 69 osób.

16:00

Po godz. 15.30 w KPRM rozpoczęło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami opozycji, poświęcone m.in. omówieniu wzajemnych relacji w sytuacji powstałej w związku z pojawieniem się w Polsce koronawirusa.



Na spotkaniu Koalicję Obywatelską reprezentują posłowie: wiceszef PO Tomasz Siemoniak i sekretarz generalny Platformy Marcin Kierwiński. Lewicę - Marcelina Zawisza oraz Wiesław Szczepański. Klub PSL-Kukiz15 - prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Paweł Kukiz, a Konfederację - Krzysztof Bosak i Jakub Kulesza. W spotkaniu udział bierze również szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapowiedział wcześniej, że podczas spotkania szef rządu przedstawi politykom opozycji zaktualizowaną informację dotyczącą dotychczasowych działań związanych z koronawirusem.

Celem spotkania jest omówienie relacji pomiędzy rządem a klubami i kołami parlamentarnymi, po to, żeby w sposób odpowiedzialny i podmiotowy współpracować przy wszystkich sprawach związanych ze zwalczaniem koronawirusa - oświadczył szef KPRM.

15:36

Kraków rozpoczął nową kampanię informacyjną w związku z koronawirusem. Urzędnicy przekonują, że miasto jest bezpieczne i funkcjonuje normalnie, nie ma też konieczności, by odwoływać wycieczki - mówi Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu.



Dariusz Nowak: Kraków normalnie funkcjonuje Józef Polewka /RMF FM





15:23

W związku z koronawirusem wstrzymamy wycieczki do Sejmu i konferencje; wstrzymane będą też wyjazdy zagraniczne grup bilateralnych i zespołów parlamentarnych - poinformowała na konferencji prasowej w Jersey City w USA marszałek Sejmu Elżbieta Witek.



Na pewno wstrzymamy w tej chwili wycieczki do Sejmu i konferencje, bo tych konferencji w Sejmie jest naprawdę dużo. Natomiast nie widzę żadnych przeciwwskazań w tej chwili, nie ma takich zaleceń, żeby nie organizować posiedzeń Sejmu - mówiła Witek.

15:07

Rektor Politechniki Rzeszowskiej z uwagi na zagrożenie koronawirusem odwołał zaplanowane na następny tydzień Dni Otwarte uczelni - poinformowała rzeczniczka prasowa politechniki Anna Karwacka.



Dni otwarte to impreza dla tegorocznych maturzystów. Miała się odbyć na politechnice w następną środę - 11 marca. Udział w niej miało wziąć ok. 1 tys. osób.



Z podobnych względów decyzję o odwołaniu najbliższych imprez podjął wójt gminy Dębica Stanisław Rokosz. Zaapelował on również do organizatorów innych wydarzeń i uroczystości na terenie gminy o ich czasowe odwołanie lub ewentualnie przełożenie na inny termin.



Pod koniec lutego br. decyzję o odwołaniu imprez organizowanych przez samorząd podjął prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.



15:02

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. Jacek Semaniak wstrzymał do odwołania wymianę studentów, doktorantów i pracowników uczelni z sześcioma krajami (Chiny, Hong Kongu, Iran, Korea Południowa, Japonia i Włochy). Decyzja ma związek z zagrożeniem związanym z koronawirusem.

Rektor dodał, że studenci kieleckiego uniwersytetu przebywający obecnie w uczelniach włoskich, którzy podejmą decyzję o skróceniu pobytu i powrocie do kraju, otrzymają wsparcie pracowników Działu Wymiany i Współpracy Międzynarodowej.

Kilku naszych studentów w ramach wymiany międzynarodowej wyjechało do południowych Włoch i nie są na terenie zagrożonym epidemią. Z informacji, które do nas dotarły, te osoby zostaną do końca semestru na uczelniach włoskich i nie zgłaszają na razie chęci powrotu do kraju. Jeśli zgłoszą taką deklarację, uczelnia jest gotowa im pomóc - powiedział rzecznik uczelni Piotr Burda. Dodał, że we wszystkich budynkach i akademikach uczelni zainstalowano specjalne stanowiska do dezynfekcji rąk.

14:43

Ruszyła produkcja płynu do dezynfekcji - poinformowała Polfa Tarchomin. Nowy produkt powstał w 24 godziny.

Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zlecił Polfie Tarchomin i Orlenowi produkcję środków do dezynfekcji w związku z tym, że "były sygnalizowane bardzo poważne braki tych środków" z powodu obawy Polaków przed koronawirusem.



Polfa Tarchomin wypuści na rynek dwa produkty: płyn antybakteryjny w 30 mililitrowym opakowaniu (również w opakowaniu 5 litrów) - Trisept TZF oraz płyn do dezynfekcji pomieszczeń w 5-litrowym pojemniku - Dezynmax TZF.



Dziś ruszyła produkcja - w pierwszej kolejności środków na potrzeby Ministerstwa Zdrowia. Kolejne partie, po zrealizowaniu zamówień centralnych, będą wprowadzane na rynek.

14:41

Ministerstwo zdrowia Grecji potwierdziło 21 nowych przypadków zainfekowania koronawirusem. Tym samym liczba osób zakażonych Covid-19 w tym kraju wzrosła do 31.

Nowe przypadki zdiagnozowano w grupie osób, która niedawno wróciła z pielgrzymki do miejsc świętych w Izraelu i Egipcie.

Rząd Grecji ogłosił zamknięcie szkół i zakaz publicznych zgromadzeń na terenie trzech regionów za zachodzie kraju. Ograniczenia obowiązują od czwartku i zostały wprowadzone po tym, jak na tych terenach odnotowano jeden przypadek zakażenia koronawirusem.

Ministerstwo zdrowia zdementowało natomiast doniesienia medialne o objęciu kwarantanną zmierzającego do wyspy Korfu na zachodzie Grecji statku wycieczkowego MSC Opera. Ze strony greckich władz medycznych nie było żadnych zaleceń dotyczących kwarantanny - przekazał rzecznik ministerstwa zdrowia. Słowa rzecznika potwierdził również armator statku.

13:55

Narodowy instytut chorób zakaźnych Republiki Południowej Afryki poinformował, że testy potwierdziły pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w tym kraju. Zakażona osoba to 38-letni mężczyzna, który podróżował niedawno do Włoch wraz z żoną. Pacjent i jego żona należeli do 10-osobowej grupy turystów, która wróciła do RPA 1 marca - podał instytut.

Na kontynencie afrykańskim przypadki wirusa potwierdzono już w Egipcie, Maroku, Senegalu, Nigerii, Tunezji i Algierii.

13:32

Ministerstwo zdrowia Hiszpanii potwierdziło trzeci w tym kraju przypadek śmierci osoby zakażonej koronawirusem. Zmarłą jest 99-letnia mieszkanka Madrytu.



Kobieta zmarła w stołecznym szpitalu Gregorio Maranon. Cierpiała też na inne schorzenia.



13:30

Prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki podjął decyzję o wstrzymaniu organizacji imprez miejskich na okres dwóch tygodni. Decyzję podjął w związku z potwierdzonym przypadkiem koronawirusa w sąsiadującej z miastem Zielonej Górze - przekazał rzecznik prasowy Wiesław Ciepiela.



Decyzja prezydenta Gorzowa Wlkp. ma charakter profilaktyczny. Służby miejskie będą obserwować sytuację i oceniać, czy podjęta decyzja ma wpływ na bezpieczeństwo - przekazał rzecznik prezydenta.



13:26

Stan pacjenta, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem, jest dobry. Nic się w tej chwili z nim specjalnego nie dzieje. Czeka na to, kiedy wreszcie będzie mógł wyjść do domu - powiedział w czwartek kierownik Klinicznego Oddziału Zakaźnego szpitala w Zielonej Górze Jacek Smykał.

„Stan pacjenta jest dobry, czeka na to, kiedy będzie mógł wreszcie iść do domu” TVN24/x-news

13:25

Liczba zarażonych koronawirusem w Niemczech szybko wzrasta. Najnowsze dane mówią o ponad 400 potwierdzonych przypadkach. Tylko w ciągu jednej doby przybyło 150 nowych pacjentów z koronawirusem.



13:23

Nie milkną echa wczorajszego wystąpienia Powiatowej Inspektor Sanitarnej Jadwigi Caban-Korbas. Urzędniczka w dość nietypowy sposób opowiadała o sytuacji związanej z pierwszym przypadkiem koronawirusa w Polsce. Szef GIS Jarosław Pinkas powiedział, że takie wypowiedzi są "nieakceptowalne".





13:20

Grupa matematyków z Uniwersytetu w Segedynie na południu Węgier jeszcze przed rozwinięciem się europejskich ognisk epidemii koronawirusa określiła, które kraje są najbardziej narażone - podał portal Index.

Grupa badaczy zajmujących się modelowaniem rozwoju epidemii pod kierownictwem Gergelya Roesta znalazła się w centrum uwagi międzynarodowego środowiska naukowego, gdy w połowie lutego opublikowała pracę dotyczącą prawdopodobieństwa wybuchu epidemii Covid-19 poza Chinami. Naukowcy określili w niej, że najbardziej narażonymi krajami w Europie są Włochy, Niemcy, Francja i Wielka Brytania.





12:58

W dniu dzisiejszym na oddział zakaźny przyjęto trzech pacjentów obywatelstwa polskiego, od których pobrano próbki do badań na obecność koronawirusa - poinformował kierownik klinicznego oddziału zakaźnego szpitala w Zielonej Górze Jacek Smykał.



Jak zaznaczył, na oddziale zakaźnym zielonogórskiego szpitala znajdują się obecnie trzy kolejne osoby z infekcją. Dodał, że są to obywatele polscy, wśród nich m.in. kobieta, która przyjechała z Mińska na Białorusi oraz kierowca autobusu miejskiego w Berlinie.



Są to obywatele polscy, natomiast są to osoby, które w jakiś sposób są zamieszkałe, albo pracują w innych, sąsiednich krajach - powiedział Jacek Smykał.



Dodał, że pacjenci "do końca nie spełniają wszystkich kryteriów", które wskazywałyby na zarażenie koronawirusem, "ale ponieważ mają infekcje i czują się zaniepokojeni o swój stan zdrowia, zostali przyjęci do nas na oddział".

12:42

Na terenie województwa są realizowane wszystkie procedury przewidziane w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Obecnie nie ma powodów do niepokoju, sytuacja jest pod kontrolą - powiedział wojewoda lubuski Władysław Dajczak.



W środę w Zielonej Górze potwierdzono pierwszy w Polsce przypadek zarażenia u mężczyzny, który przyjechał z Niemiec. Chory jest pod opieką lekarzy w zielonogórskim szpitalu. Obecnie jest to jedyny potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem w kraju.



Nie ma żadnego nowego potwierdzonego przypadku koronawirusa w Lubuskiem; wyniki badania wszystkich pozostałych pacjentów, którzy znaleźli się na oddziale zakaźnym Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze są ujemne. (...) Chcę przekazać mieszkańcom województwa lubuskiego zapewnienie, że nie ma żadnego powodu do niepokoju - powiedział wojewoda.





11:50

Koronawirus jest już we wszystkich 20 regionach Włoch. W czwartek poinformowano o potwierdzeniu dwóch pierwszych przypadków w Dolinie Aosty na północy.

Ten mały górski region był w ostatnich dniach jedynym, gdzie nie potwierdzono przypadków Covid-19.



Władze regionu poinformowały, że wyniki testów, które wykazały zakażenie u dwóch osób z tej samej rodziny, wysłały do krajowego Instytutu Zdrowia, by zgodnie z procedurą potwierdził te przypadki.



Najnowszy bilans koronawirusa we Włoszech to 107 zmarłych, ponad 3 tysiące zarażonych od początku kryzysu i prawie 280 wyleczonych osób.

11:34

"Ambasada Włoch w Warszawie przyjęła z niepokojem i niedowierzaniem informację o decyzji niektórych polskich władz akademickich w sprawie zawieszenia wszelkiej działalności w zakresie wymian z niektórymi Państwami, w tym z Włochami, z powodu sytuacji kryzysowej związanej z koronawirusem COVID-19" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie ambasady.



Kolegium Rektorskie Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęło 25 lutego decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu wszelkich wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników do państw szczególnie zagrożonych zachorowaniami na Covid-19. Na liście oprócz Chin, Iranu i kilku innych państw azjatyckich znalazły się też Włochy.



Analogiczne decyzje podjęło wiele polskich uczelni m.in.: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Warszawska i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

11:21

Nie ma żadnego nowego potwierdzonego przypadku koronawirusa w Lubuskiem; wyniki badania wszystkich pozostałych pacjentów, którzy znaleźli się na oddziale zakaźnym Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze są ujemne - poinformował w czwartek wojewoda lubuski Władysław Dajczak.



W nocy z wtorku na środę potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Pacjent hospitalizowany jest w Zielonej Górze. Mężczyzna przyjechał do Polski z Niemiec, z Westfalii.



Wyniki badań wszystkich pozostałych przypadków, poza tym już potwierdzonym, dały wynik ujemny.



Chodzi o rodzinę z Międzyrzecza - dwoje dorosłych i dwoje dzieci i trzy pozostałe przypadki. "Wynik laboratoryjny jest ujemny".



11:07

Wszystkie kluby opozycyjne potwierdziły obecność swoich przedstawicieli na czwartkowym spotkaniu ws. koronawirusa. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił ich na czwartek na godz. 15.30 do KPRM" - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.



10:45

Do czwartkowego poranka 676 próbek zostało zbadanych na obecność koronawirusa - poinformowało ministerstwo zdrowia. Jedna z próbek dała wynik pozytywny, co oznacza, że w dalszym ciągu w Polsce jest tylko jeden potwierdzony przypadek koronawirusa.

Od wtorku ministerstwo zdrowia podaje dwa razy dziennie dane dotyczące sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju. Według danych na czwartek rano, pod kątem obecności koronawirusa zbadano dotychczas 676 próbek, z czego 675 dało wynik negatywny, a jedna próbka wykazała obecność koronawirusa.



Tym samym nie odnotowano żadnego nowego zarażenia, a pierwszy i jedyny potwierdzony przypadek koronawirusa w Polsce to pacjent hospitalizowany w Zielonej Górze.



10:42

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego odwołują lub zmieniają terminy wydarzeń organizowanych przez uczelnię. W planowanym terminie nie odbędzie się m.in. VI Dyktando Krakowskie. Ma to związek z epidemią choroby wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.



10:25

Dwa pierwsze przypadki koronawirusa potwierdzono w Bośni i Hercegowinie - poinformował Alen Szeranić, minister zdrowia Republiki Serbskiej, autonomicznej części BiH. Zakażone osoby to mężczyzna, który ostatnio był we Włoszech, oraz jego dziecko.



Zainfekowany mężczyzna to zatrudniony we Włoszech mieszkaniec Banja Luki, ośrodka administracyjnego Republiki Serbskiej; został przewieziony do szpitala w tym mieście. Według dyrektora szpitala stan pacjenta jest dobry. Testy na obecność koronawirusa dały wynik pozytywny u dziecka tego mężczyzny, ale negatywny u jego żony.



Władze zapowiedziały, że badaniom zostaną poddani uczniowie, którzy mieli kontakt z zakażonym dzieckiem, oraz wszyscy członkowie jego rodziny. Szkoła, do której uczęszcza zakażone dziecko, będzie zamknięta przez kilka dni.



W Republice Serbskiej obecnie znajdują się 144 osoby, które przyjechały do kraju z zagrożonych regionów i znajdują się pod obserwacją medyczną - podaje agencja APA za lokalnymi mediami. Natomiast 259 takich osób znajduje się w drugiej autonomicznej części BiH - Federacji Muzułmańsko-Chorwackiej.





10:20

O godz. 15.30 ma się odbyć spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami opozycji ws. sytuacji związanej z koronawirusem - poinformowało PAP źródło zbliżone do rządu. Zaproszenia zostały już wysłane.



Premier Morawiecki powiedział w środę wieczorem w Polsat News, że podpisał pisma z zaproszeniem dla liderów partii opozycyjnych do wzięcia udziału w spotkaniu na temat koronawirusa.



Zapraszam liderów wszystkich ugrupowań opozycyjnych. Jutro chcę bardzo dokładnie przedstawić przebieg naszej dzisiejszej dyskusji na sztabie kryzysowym i chcę pokazać jak realizujemy krok po kroku najlepsze praktyki - powiedział szef rządu.



Premier zapowiedział, że oprócz niego w spotkaniu wezmą udział także m.in. minister zdrowia Łukasz Szumowski, a także szef KPRM Michał Dworczyk.

10:19

W Szwajcarii stwierdzono pierwszy przypadek śmiertelny w związku z koronawirusem - poinformowała w czwartek policja w tym kraju. Zmarłą jest 74-letnia kobieta z zachodniej Szwajcarii.



Od wtorku kobieta była hospitalizowana w jednej z placówek w kantonie Vaud.





10:03

Polskie Linie Lotnicze LOT odwołują coraz więcej rejsów w związku z koronawirusem. Przewoźnik ogłosił, że do 25 kwietnia wydłuża zawieszenie lotów do Chin - informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.

LOT zapowiedział także, że co najmniej do 8 kwietnia anuluje wszystkie rejsy na trasie Budapeszt - Seul. Wcześniej LOT ogłosił zmniejszenie liczby połączeń do Włoch.

10:00

Do jedenastu wzrosła liczba pacjentów na zielonogórskim oddziale zakaźnym. Wszyscy trafili tam z podejrzeniem koronawirusa. Potwierdzono go jak na razie u jednej osoby. To 66-latek, przebywający w szpitalu od 2 marca.



09:10

38 strażaków Komendy Powiatowej PSP w Międzyrzeczu zostało objętych kwarantanną domową w związku ze zgłoszeniem przez jednego z nich objawów grypopodobnych - poinformował rzecznik komendanta głównego PSP st. kpt. Krzysztof Batorski.



Kwarantanna ma związek ze zgłoszeniem przez jednego ze strażaków objawów grypopodobnych. Mężczyzna miał wcześniej podróżować z rodziną do Niemiec; po powrocie zgłosił się do lekarza.



"Kilkudziesięciu strażaków Komendy Powiatowej PSP w Międzyrzeczu zostało poddanych kwarantannie domowej i są obserwowani" - zaznaczył rzecznik prasowy komendanta głównego PSP st. kpt. Krzysztof Batorski. Dodał, że kwarantanna nie wpłynęła negatywnie na bezpieczeństwo mieszkańców, a wszystkie interwencje są prowadzone normalnie.



Z nieoficjalnych informacji, do których dotarła PAP wynika, że u mężczyzny z podejrzeniem zakażenia koronawirusem potwierdzono wirusa grypy.



08:30

Nie ma żadnego innego, pozytywnego wyniku testu na koronawirusa (oprócz pacjenta w Zielonej Górze) - tłumaczył szef kancelarii premiera. Cztery inne osoby są objęte kwarantanną. Dwie osoby z rodziny mężczyzny i dwie, które same zgłosiły się do służb informując, że miały kontakty z tym mężczyzną - podkreślił Michał Dworczyk.

Większość procedur działa. Na pewno będą jednak się zdarzały pewne potknięcia - powiedział szef kancelarii premiera.

Około 4 milionów zostało uruchomione (z rządowego funduszu 100 milionów) na walkę z koronawirusaem - zaznaczył gość Roberta Mazurka.



Michał Dworczyk: Premier w Smoleńsku? Decyzja nie zapadła. Analizujemy Jakub Rutka /RMF FM

06:32

Rząd Włoch zamyka szkoły i stadiony. "Kraj za zamkniętymi drzwiami" - tak prasa włoska podsumowuje decyzje władz w Rzymie w związku z szerzeniem się koronawirusa. Zamknięcie wszystkich szkół i uniwersytetów do 15 marca jest bezprecedensowe.



Także do połowy marca potrwa izolacja 50 tysięcy mieszkańców czerwonych stref uznanych za ogniska koronawirusa we Włoszech. Najnowszy bilans wirusa w tym kraju to 107 zmarłych, ponad 3 tys. zakażonych i 276 osób wyleczonych.

06:20

Z powodu grypy i koronawirusa lekarze rodzinni Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia zaapelowali o ograniczenie wizyt w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej wyłącznie do tych niezbędnych i uzasadnionych. Wiele osób przychodzi z katarem albo po receptę - tłumaczą.

"Biorąc pod uwagę fakt, że na niewielkiej powierzchni poczekalni poradni spotykają się pacjenci z różnymi schorzeniami, o zakażenie nietrudno. To największe siedlisko wirusów i bakterii. Przychodzenie z katarem, czy po receptę to lekkomyślność i poważne ryzyko" - ostrzega prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka.

05:58

Ministerstwo zdrowia Iraku poinformowało w środę o śmierci drugiej już osoby, u której wykryto obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Zgon nastąpił w kurdyjskiej prowincji As-Sulajmanijja. Ofiarą był 70-letni imam, który od kilku dni poddawany był kwarantannie.

Imam z muhafazy AS-Sulajmanijja przyjmował kilkanaście dni temu delegację Irakijczyków mieszkających na stałe w Iranie i prawdopodobnie wtedy też doszło do zakażenia - podał rzecznik ministerstwa zdrowia dr Iyad al-Nakszbandi.



05:44

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała w czwartek, że po trzech spadkowych dniach dobowa liczba zakażeń w Chinach znowu zaczęła rosnąć. W środę potwierdzono 139 nowych przypadków zakażeń w stosunku do 114 przypadków zarejestrowanych we wtorek.



Całkowita liczba zakażonych koronawirusem w Chinach kontynentalnych wynosi obecnie 80 409. Poinformowano o 31 zgonach z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby, o 7 mniej niż we wtorek.





05:35

Zakażenia koronawirusem odnotowano od końca grudnia m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii, a także we Włoszech, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Danii, Norwegii, Szwecji, Austrii, Grecji, Białorusi, Litwie, Estonii i Rumunii.



W Polsce w środę potwierdzono pierwszy przypadek nowego koronawirusa. Pacjent jest hospitalizowany w Zielonej Górze. Przyjechał z Niemiec.