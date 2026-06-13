Ważny komunikat banku. Długa przerwa w usługach

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Bankowość internetowa i mobilna oraz płatności Blik będą niedostępne dla klientów od godziny 9 w sobotę do 2 w nocy w poniedziałek - informuje VeloBank, który zaplanował przerwę techniczną związaną z migracją bankowości detalicznej Citi Handlowego.

Od soboty 13 czerwca, godz. 9:00, do poniedziałku 15 czerwca, godz. 2:00, klienci VeloBanku nie skorzystają z bankowości internetowej, mobilnej oraz płatności Blik.

W trakcie przerwy bankomaty i płatności kartami w sklepach będą działać, ale nie będzie można płacić kartą w internecie z użyciem ePIN-u.

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Bank poinformował, że bankowość internetowa, mobilna i Blik będą niedostępne od godz. 9 w sobotę 13 czerwca do godz. 2 w nocy w poniedziałek 15 czerwca. Płatności kartami i bankomaty będą dostępne, ale klienci nie zapłacą kartą w internecie z użyciem ePIN-u.

"Przygotowujemy się do kolejnego ważnego etapu rozwoju VeloBanku. W związku z migracją bankowości detalicznej Citi Handlowy zaplanowaliśmy przerwę techniczną w weekend 13-14 czerwca" - przekazał bank. Dodał, że to standardowy element takich operacji, ważny do bezpiecznego połączenia systemów.

VeloBank i Citi Handlowy

Wcześniej VeloBank informował, że do 15 czerwca chce formalnie zakończyć przyłączanie bankowości detalicznej Citi Handlowego. Warunkową umowę tej transakcji podpisano pod koniec maja 2025 r. VeloBank ma przejąć wszystkich klientów detalicznych oraz ok. 1,6 tys. pracowników Citi Handlowego. Bank Handlowy podał wówczas, że pozostanie przy nim detaliczny portfel kredytów hipotecznych wyrażonych w walutach obcych w wysokości ok. 24 mln zł.

VeloBank kupi bankowość detaliczną Citi Handlowego, w tym: zarządzanie majątkiem, usługi maklerskie, bankowość mikroprzedsiębiorstw, karty kredytowe, pożyczki, kredyty detaliczne oraz sieć oddziałów.

Bank Handlowy

Bank Handlowy to jeden z najstarszych polskich banków. Jego akcje zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 30 czerwca 1997 r.; właścicielem 75 proc. akcji jest amerykański Citibank.

VeloBank powstał w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, a następnie został sprzedany. Głównym udziałowcem VeloBanku jest amerykański Fundusz Cerberus, który ma 80,2 proc. udziałów, po 9,9 proc. mają Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Międzynarodowa Korporacja Finansowa.