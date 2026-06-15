Są dane dotyczące realizacji budżetu. Już 40 proc. rocznego limitu wykorzystane

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​Ministerstwo Finansów opublikowało najnowsze dane dotyczące realizacji budżetu państwa po pięciu miesiącach 2026 roku. Deficyt budżetowy wyniósł ponad 108 mld zł - to prawie 40 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok.

Deficyt budżetu państwa po maju 2026 r. wyniósł ponad 108 mld zł, co stanowi prawie 40 proc. rocznego limitu.

Dochody budżetu po pięciu miesiącach osiągnęły ponad 233,3 mld zł, czyli 36,1 proc. rocznego planu.

Dochody podatkowe wyniosły 210,9 mld zł, co stanowi 36,4 proc. planu.

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Ministerstwo Finansów przedstawiło szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu państwa za okres styczeń-maj 2026 roku. Według opublikowanych informacji deficyt budżetowy po pięciu miesiącach wyniósł nieco ponad 108 mld zł. Oznacza to, że już niemal 40 proc. maksymalnego deficytu przewidzianego na cały rok zostało wykorzystane.

Dochody i wydatki budżetowe

W okresie od stycznia do maja 2026 roku dochody budżetu państwa wyniosły ponad 233,3 mld zł. To 36,1 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok, a kwota 233,3 mld zł była wyższa o ok. 10,3 mld zł (o 4,6 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe, stanowiące największą część wpływów do budżetu, wyniosły 210,9 mld zł, co stanowi 36,4 proc. rocznego planu.

"Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 210,9 mld zł i były wyższe o ok. 11,4 mld zł (tj. 5,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - maj 2025 r., w tym dochody z podatku VAT wyniosły 140,6 mld zł i były wyższe o ok. 2,2 mld zł (tj. 1,6 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - maj 2025 r., dochody z podatku akcyzowego wyniosły 36,2 mld zł i były wyższe o ok. 0,9 mld zł (tj. 2,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - maj 2025 r., dochody z podatku PIT były ujemne i wyniosły -20,7 mld zł i były niższe o ok. 0,7 mld zł (tj. 3,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - maj 2025 r., dochody z podatku CIT wyniosły 43,8 mld zł i były wyższe o ok. 7 mld zł (tj. 19 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - maj 2025 r." - czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Wydatki budżetu państwa po pięciu miesiącach 2026 roku sięgnęły ponad 341,5 mld zł. To 37,2 proc. planu przewidzianego na cały rok.

Reforma finansowania samorządów

Resort przypomniał, że od początku 2025 r. weszła w życie reforma finansowania samorządów. Jak wskazano w komunikacie, "dochody budżetu państwa w przypadku PIT oraz CIT są wykonywane w oparciu o te same zasady ustalania udziałów JST, co w 2025 r.".

"Przy czym udziały JST w PIT w 2025 r. wyniosły 174,1 mld zł, natomiast na 2026 r. zaplanowano 193,8 mld zł, tj. 11,4 proc. więcej. Dla CIT są to kwoty 28,2 mld zł w 2025 r. oraz 27,5 mld zł w 2026 r. Gdyby udziały JST w PIT za okres I-V były takie jak w 2025 r., dochody budżetu państwa z PIT wyniosłyby ok. -10,1 mld zł, tj. ok. 10,6 mld zł więcej r/r" - podało MF.

Resort wyjaśnił, że niższe dochody budżetu państwa z PIT w okresie od stycznia do maja tego roku w porównaniu z poprzednim rokiem wynikają ze wzrostu wysokości udziałów przekazanych samorządom. Udziały te w roku bieżącym w okresie styczeń-maj wyniosły 104,3 mld zł w stosunku do 93,7 mld zł w 2025 r., co stanowi wzrost o 11,4 proc. Całkowite wpływy z PIT w tym roku wyniosły 83,6 mld zł i były wyższe o 9,9 mld zł (a więc o 13,4 proc.) w ujęciu rok do roku.

"W kwietniu produkcja sprzedana przemysłu wzrosła nominalnie o 4,9 proc. r/r, zaś sprzedaż detaliczna o 2,8 proc. r/r, co miało pozytywny wpływ na dochody z VAT. Jednocześnie wraz z wejściem w życie KSeF skróceniu uległ domyślny termin zwrotu VAT z 60 dni na 40 dni, co było widoczne na przełomie kwietnia i maja w postaci szybszych zwrotów VAT na konta podatników. Wpłaty VAT za maj dotyczą deklaracji za kwiecień, zatem uwzględniają już efekt wprowadzenia rządowego programu CPN. W przypadku podatku VAT oznaczało to obniżenie stawki na paliwa ciekłe z 23 proc. na 8 proc., natomiast w przypadku akcyzy wiązało się to z obniżeniem stawek na olej napędowy i benzynę silnikową odpowiednio o 24 proc. i 19 proc." - czytamy w komunikacie.

Założenia budżetowe na 2026 rok

Ustawa budżetowa na 2026 rok przewiduje, że dochody państwa osiągną poziom 647,2 mld zł, a wydatki wyniosą 918,94 mld zł. Deficyt budżetowy nie może przekroczyć 271,74 mld zł. Po pięciu miesiącach roku zrealizowano już znaczną część zarówno dochodów, jak i wydatków, a deficyt przekroczył jedną trzecią rocznego limitu.