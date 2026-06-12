Kredyt hipoteczny, lokaty, porównanie ofert - co warto wiedzieć, zanim podpiszesz umowę z bankiem

RMF24

Polacy coraz częściej zadają sobie pytanie, czy lepiej trzymać oszczędności na lokacie, wziąć kredyt bankowy i kupić nieruchomość, czy może poczekać, aż stopy procentowe wyraźniej spadną. Decyzje finansowe podejmowane bez dobrego rozeznania potrafią kosztować dziesiątki tysięcy złotych - i to nie w teorii, lecz w praktyce, przy każdej racie.

Kredyt bankowy - nie każda oferta wygląda tak samo

Banki w Polsce oferują dziś kilkadziesiąt różnych produktów kredytowych, a różnice między nimi bywają subtelne na papierze, ale odczuwalne przez lata spłaty. Oprocentowanie nominalne to dopiero punkt wyjścia - RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania, uwzględnia także prowizję, obowiązkowe ubezpieczenia i inne opłaty, które bank dolicz do każdej umowy. Dwa kredyty z identycznym oprocentowaniem nominalnym mogą mieć RRSO różniące się nawet o kilka punktów procentowych.

Przed złożeniem wniosku o kredyt bankowy warto skorzystać z narzędzi, które w jednym miejscu zestawiają oferty wielu instytucji, by zobaczyć rzeczywiste koszty bez konieczności odwiedzania każdego banku osobno. To szczególnie istotne przy zobowiązaniach wieloletnich, gdzie nawet niewielka różnica w marży przekłada się na tysiące złotych w perspektywie całej umowy.

Kredyt hipoteczny - co naprawdę decyduje o zdolności kredytowej?

Zdolność kredytowa to nie tylko wysokość miesięcznych dochodów. Banki analizują historię kredytową w BIK, stosunek zobowiązań do przychodów, stabilność zatrudnienia oraz - przy kredycie hipotecznym - wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Wskaźnik LTV (loan to value) określa, jaki procent wartości nieruchomości finansuje bank. Im wyższy wkład własny, tym niższe oprocentowanie - różnica między LTV 90% a LTV 70% potrafi przełożyć się na 0,5-0,8 punktu procentowego w marży.

Od 2022 roku rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego wymaga, by banki przy badaniu zdolności kredytowej przyjmowały bufor w wysokości co najmniej 2,5 punktu procentowego ponad aktualne oprocentowanie. Oznacza to, że nawet jeśli dziś stać Cię na ratę, bank sprawdza, czy udźwigniesz ją również przy wyraźnym wzroście stóp.

Stopy procentowe a koszt kredytu - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje główną stopę referencyjną na poziomie 5,75% (stan na pierwszą połowę 2025 roku). Kredyty hipoteczne oparte na zmiennej stopie WIBOR 3M lub WIBOR 6M są bezpośrednio powiązane z tymi decyzjami - wzrost stóp oznacza wyższe raty, obniżka - ich spadek. Alternatywą jest stawka WIRON, wprowadzana stopniowo jako następca WIBORu, choć większość umów kredytowych wciąż opiera się na starym wskaźniku.

Kredyty o stałej stopie procentowej, dostępne zazwyczaj na okresy 5-10 lat, dają przewidywalność, ale ich oprocentowanie startowe jest zwykle wyższe niż aktualne stawki zmienne. To swoisty zakład z bankiem - czy stopy w ciągu kilku lat wzrosną powyżej poziomu, który zabezpieczyłeś umową stałą.

Lokaty bankowe - czy wciąż mają sens?

W środowisku wysokich stóp procentowych lokaty wróciły do łask. Banki oferują dziś oprocentowanie depozytów na poziomie 4-6% w skali roku, choć warunki potrafią się znacząco różnić. Lokaty promocyjne dla nowych klientów lub nowych środków często wyglądają atrakcyjnie wyłącznie przez pierwszy kwartał - po odnowieniu oprocentowanie spada do standardowego, znacznie niższego poziomu.

Przy wyborze lokaty warto zwrócić uwagę na:

· kapitalizację odsetek - czy odsetki są dopisywane co miesiąc, co kwartał, czy dopiero na koniec okresu,

· możliwość zerwania przed terminem i związane z tym konsekwencje finansowe.

Podatek Belki - 19% od zysków kapitałowych - obowiązuje wszystkich. Realny zysk z lokaty to oprocentowanie pomniejszone o podatek i inflację. Przy inflacji na poziomie 4-5% i lokacie 5% realny zysk jest bliski zeru, choć kapitał nie traci nominalnie na wartości.

Kredyt czy lokata - dwie strony tego samego równania

To pytanie pojawia się najczęściej wśród osób, które mają zgromadzone oszczędności i jednocześnie myślą o zakupie nieruchomości na kredyt. Matematyka jest tu bezlitosna: jeśli oprocentowanie kredytu hipotecznego wynosi 7-8%, a lokata przynosi 5% brutto (czyli ok. 4% netto), trzymanie oszczędności na depozycie zamiast wpłacenia ich jako wkład własny oznacza, że dopłacasz do własnego kredytu. Różnica 3-4 punktów procentowych na kwotach rzędu 100-200 tys. zł daje kilka tysięcy złotych rocznie.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której wyższy wkład własny nie zmienia marży kredytowej - wtedy rachunek wypada inaczej i warto policzyć oba scenariusze osobno.

Jak porównywać oferty i nie dać się zaskoczyć drobnym drukiem?

Banki mają obowiązek dostarczyć klientowi formularz informacyjny ESIS przed podpisaniem umowy kredytowej. Zawiera on ustandaryzowane dane pozwalające porównać oferty różnych instytucji na tych samych zasadach - w tym całkowity koszt kredytu, harmonogram spłat i warunki zmiany oprocentowania.

W praktyce porównanie kilku banków to kilka oddzielnych wizyt lub wniosków online. Dlatego coraz więcej osób korzysta z porównywarek finansowych, które automatyzują ten proces i pokazują zestawienie ofert w przejrzystej formie.

Podsumowanie

Decyzja o kredycie bankowym lub o ulokowaniu oszczędności nie powinna opierać się na intuicji ani na reklamie. Rzeczywiste koszty i korzyści ujawniają się dopiero w cyfrach - RRSO, całkowitym koszcie zobowiązania, realnym zysku z lokaty po podatku i inflacji. Warto poświęcić czas na porównanie ofert, zanim złoży się podpis pod umową, której skutki będą odczuwalne przez wiele lat.