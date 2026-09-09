Drogo, coraz drożej. Ceny ropy na świecie szybują

Atak za atakiem
Ceny ropy skoczyły po tym, jak we wtorek późnym wieczorem armia USA poinformowała o zniszczeniu pięciu irańskich tankowców w Zatoce Perskiej. Był to odwet za przeprowadzone w dwóch ostatnich dniach ataki Iranu na okręt amerykańskiej marynarki wojennej.
Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował natomiast w nocy o ataku przeprowadzonym na siły amerykańskie stacjonujące w bazie Al-Azrak w Jordanii. Teheran twierdzi, że była to odpowiedź na wcześniejsze uderzenia USA na irańskie tankowce.
Według Korpusu w ataku uszkodzone zostały m.in. miejsca stacjonowania samolotów F-35, F-16 i F-15 oraz schrony dla maszyn bojowych w bazie Al-Azrak, około 100 km na wschód od Ammanu.
Korpus Strażników zapowiedział również odwetowe ataki na tankowce znajdujące się w pobliżu Kuwejtu i Bahrajnu.
IRGC poinformował ponadto we wtorek o „przejęciu jednego z najnowocześniejszych podwodnych dronów amerykańskiej armii przy wejściu do cieśniny Ormuz”.
Armia USA podała natomiast, że jeden z jej dronów „starszego modelu” uległ awarii w rejonie cieśniny. Nie sprecyzowała, czy chodzi o urządzenie przejęte przez Iran.
Światowe zapasy ropy się kurczą
Analitycy wskazują, że negocjacje dyplomatyczne USA i Iranu pozostają w impasie. Wojna na Bliskim Wschodzie wkracza już w 7. miesiąc.
Obie strony spierają się o kontrolę nad cieśniną Ormuz, przez którą w normalnych warunkach przechodzi jedna piąta światowego eksportu ropy i gazu.
Globalne zapasy ropy i jej rezerwy pogarszają się, a USA i Iran - zgodnie z typowym schematem - kontynuują kontrataki i ostrzeżenia - powiedział Darrell Fletcher, dyrektor zarządzajacy ds. rynków towarowych w Bannockburn Capital markets.
Od początku roku ropa Brent podrożała o ponad 60 proc.
Cena ropy Brent wzrosła w tym roku o ponad 60 proc. i już niewiele brakuje jej do trzycyfrowych notowań.
Jeszcze mocniej wzrosły ceny produktów naftowych, jak diesel, gdyż konflikt na Bliskim Wschodzie rozszerzył się też na Morze Czerwone w pobliżu Arabii Saudyjskiej, a do tego trwa wojna Ukrainy z Rosją.
Olej napędowy - „koń roboczy” światowej gospodarki
Ceny oleju napędowego w USA osiągnęły najwyższy poziom od połowy 2022 r., przekraczając szczyt notowań z wczesnego etapu wojny na Bliskim Wschodzie.
Olej napędowy, określany jako „koń roboczy” dla globalnej gospodarki, jest potrzebny do wszystkiego - od wytwarzania energii i ciepła, po transport i rolnictwo.