Drogo, coraz drożej. Ceny ropy na świecie szybują

RMF24

Tak źle na światowych rynkach nie było od dawna – ropa jest coraz droższa. Benchmarkowa ropa Brent jest coraz bliżej 100 USD za baryłkę - podają maklerzy. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na X jest na NYMEX w Nowym Jorku po 93,95 USD - wyżej o 0,99 proc. Brent na ICE na XI jest wyceniana po 99,00 USD za baryłkę, wyżej o 1,10 proc.

Atak za atakiem

Ceny ropy skoczyły po tym, jak we wtorek późnym wieczorem armia USA poinformowała o zniszczeniu pięciu irańskich tankowców w Zatoce Perskiej. Był to odwet za przeprowadzone w dwóch ostatnich dniach ataki Iranu na okręt amerykańskiej marynarki wojennej.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował natomiast w nocy o ataku przeprowadzonym na siły amerykańskie stacjonujące w bazie Al-Azrak w Jordanii. Teheran twierdzi, że była to odpowiedź na wcześniejsze uderzenia USA na irańskie tankowce.

Według Korpusu w ataku uszkodzone zostały m.in. miejsca stacjonowania samolotów F-35, F-16 i F-15 oraz schrony dla maszyn bojowych w bazie Al-Azrak, około 100 km na wschód od Ammanu.

Korpus Strażników zapowiedział również odwetowe ataki na tankowce znajdujące się w pobliżu Kuwejtu i Bahrajnu.

IRGC poinformował ponadto we wtorek o „przejęciu jednego z najnowocześniejszych podwodnych dronów amerykańskiej armii przy wejściu do cieśniny Ormuz”.

Armia USA podała natomiast, że jeden z jej dronów „starszego modelu” uległ awarii w rejonie cieśniny. Nie sprecyzowała, czy chodzi o urządzenie przejęte przez Iran.

10 zł za litr paliw? Minister energii komentuje Ceny paliw w Polsce są wysokie, ale w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Tak twierdzi minister energii Miłosz Motyka.

Światowe zapasy ropy się kurczą

Analitycy wskazują, że negocjacje dyplomatyczne USA i Iranu pozostają w impasie. Wojna na Bliskim Wschodzie wkracza już w 7. miesiąc.

Obie strony spierają się o kontrolę nad cieśniną Ormuz, przez którą w normalnych warunkach przechodzi jedna piąta światowego eksportu ropy i gazu.

Globalne zapasy ropy i jej rezerwy pogarszają się, a USA i Iran - zgodnie z typowym schematem - kontynuują kontrataki i ostrzeżenia - powiedział Darrell Fletcher, dyrektor zarządzajacy ds. rynków towarowych w Bannockburn Capital markets.

Kiedy koniec drogiej ropy? Brent zbliża się do 100 dolarów za baryłkę Notowania ropy naftowej na świecie rosną, a ceny ropy Brent są coraz bliżej 100 USD za baryłkę. Inwestorzy czekają na szczegóły umowy Iranu i Omanu w sprawie zarządzania transportem morskim w cieśninie Ormuz - podają maklerzy.

Od początku roku ropa Brent podrożała o ponad 60 proc.

Cena ropy Brent wzrosła w tym roku o ponad 60 proc. i już niewiele brakuje jej do trzycyfrowych notowań.

Jeszcze mocniej wzrosły ceny produktów naftowych, jak diesel, gdyż konflikt na Bliskim Wschodzie rozszerzył się też na Morze Czerwone w pobliżu Arabii Saudyjskiej, a do tego trwa wojna Ukrainy z Rosją.

Olej napędowy - „koń roboczy” światowej gospodarki

Ceny oleju napędowego w USA osiągnęły najwyższy poziom od połowy 2022 r., przekraczając szczyt notowań z wczesnego etapu wojny na Bliskim Wschodzie.

Olej napędowy, określany jako „koń roboczy” dla globalnej gospodarki, jest potrzebny do wszystkiego - od wytwarzania energii i ciepła, po transport i rolnictwo.