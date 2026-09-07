RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

„To już katastrofa”. Koszmarne ceny paliw na stacjach

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 7 września (07:00)

Ceny paliw w Polsce wciąż rosną. W poniedziałek na stacjach benzynowych natknąć się możemy na kolejne podwyżki, a prognozy są jeszcze gorsze.

„To już katastrofa”. Koszmarne ceny paliw na stacjach
Ceny paliw w Polsce wciąż rosną, zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • Ceny paliw w Polsce nadal rosną; na stacjach benzynowych w poniedziałek obserwujemy kolejne podwyżki.
  • Podwyżki wynikają m.in. z zakończenia rządowego programu CPN oraz trudnej sytuacji na rynku ropy.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

W poniedziałek o poranku na stacjach paliw ceny nie były zachęcające.

Niemal 8 zł trzeba już zapłacić za benzynę 95. Cena diesla to już około 8,7 zł - takie informacje przyniósł w poniedziałek rano reporter RMF FM w Krakowie Maciej Sołtys. 

Dla kogoś, kto prowadzi firmę, to już katastrofa - mówił naszemu dziennikarzowi jeden z kierowców. 

Ceny znów wzrosły o kilkadziesiąt groszy w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Ostatnie podwyżki to efekt zakończenia 1 września rządowego programu CPN oraz trudnej sytuacji na rynku ropy naftowej. 

Jakie ceny paliw? Ma być jeszcze gorzej

W porównaniu z ostatnimi maksymalnymi cenami publikowanymi przez resort energii na przełomie sierpnia i września litr benzyny i diesla podrożał już o ponad 1 zł.

Eksperci e-petrol.pl prognozują, że wzrost cen paliw szybko nie wyhamuje. Na krajowym rynku hurtowym w ostatnim czasie doszło do dynamicznych podwyżek, które dopiero będą przenosić się na ceny detaliczne. Prognozowany przedział cen benzyny E10 na drugi tydzień września to 7,83-7,99 zł/l, oleju napędowego 8,79-8,87 zł/l, a autogazu 2,90-2,99 zł/l.

Od początku września przestał obowiązywać obniżony VAT na wybrane paliwa. Powrót stawki 23 proc. przełożył się na wzrost cen na stacjach o ponad złotówkę. 

Jednocześnie na podwyżki cen detalicznych wpływa sytuacja na międzynarodowych rynkach naftowych. W ostatnich dniach wzrost napięć geopolitycznych i problemów logistycznych przełożył się na dynamiczne podwyżki w krajowych cennikach rafinerii.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: ceny paliw w Polsce
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: