Wymiana ciosów na linii USA-Iran. Atak na tankowce, uderzenie odwetowe Teheranu

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Amerykańskie siły zbrojne zniszczyły pięć irańskich tankowców transportujących ropę w Zatoce Perskiej – potwierdziło Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). To odpowiedź na wcześniejsze ataki Iranu na amerykańskie okręty wojenne. W odwecie Teheran uderzył w amerykańskie bazy w Jordanii.

Dowództwo Centralne wojsk USA (CENTCOM) poinformowało o zniszczeniu pięciu irańskich tankowców w Zatoce Perskiej. Według oficjalnych komunikatów działania te były odwetem za ataki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) na amerykańskie okręty wojenne w ostatnich dniach. Amerykańska jednostka zdołała zestrzelić irańskie rakiety, a załoga nie odniosła obrażeń.

Szef amerykańskiej dyplomacji, Marco Rubio, przebywający z wizytą w Kolumbii, zapowiedział kontynuację działań militarnych, jeśli Iran ponownie zaatakuje amerykańskie okręty.

Iran odpowiada atakiem na bazę USA w Jordanii

W odpowiedzi na amerykańskie działania, irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) przeprowadził atak na bazę wojskową USA w Al-Azrak w Jordanii. Według irańskich źródeł celem były miejsca stacjonowania samolotów bojowych oraz schrony dla maszyn. Opublikowane w mediach społecznościowych nagrania z Jordanii pokazują intensywną pracę systemów obrony powietrznej, które miały przechwycić część pocisków balistycznych.

Nowa taktyka USA w cieśninie Ormuz. „Tankowiec za tankowiec” Siły amerykańskie miały uderzyć w dwa tankowce należące do Iranu - podał Axios, powołując się na przedstawicieli administracji USA. Operacja była elementem nowej polityki „tankowiec za tankowiec”, która ma odstraszać Iran od ataków na żeglugę w…

Korpus Strażników zapowiedział również możliwość kolejnych ataków na tankowce znajdujące się w pobliżu Kuwejtu i Bahrajnu, wzywając załogi do natychmiastowego opuszczenia pokładów.

Władze Iranu oskarżają Kuwejt i Bahrajn o udzielanie wsparcia siłom USA, co – według Teheranu – czyni je współodpowiedzialnymi za ataki na irańskie cele.

Agencja AP podkreśla, że w ostatnich dniach doszło do wyraźnej eskalacji działań zbrojnych między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, mimo obowiązującego od kwietnia zawieszenia broni. Głównym punktem spornym pozostaje kontrola nad cieśniną Ormuz – kluczowym szlakiem transportu ropy i gazu na świecie.

Kryzys energetyczny

Od początku wojny, która wybuchła 28 lutego, Iran prowadzi blokadę cieśniny Ormuz, co już spowodowało wzrost cen ropy na światowych rynkach. Przez ten wąski przesmyk transportowana jest jedna piąta światowego eksportu ropy i gazu, a zakłócenia w żegludze mają poważne konsekwencje dla gospodarek Azji i Europy.

Iran domaga się obecnie, by każdy statek uzyskiwał zgodę na przepłynięcie przez cieśninę, czemu sprzeciwiają się Stany Zjednoczone i część państw regionu. USA z kolei utrzymują blokadę irańskich portów, co dodatkowo komplikuje sytuację.