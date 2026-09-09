10 zł za litr paliw? Minister energii komentuje

RMF24

Ceny paliw w Polsce są wysokie, ale w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Tak twierdzi minister energii Miłosz Motyka.

Miłosz Motyka był pytany w TVP Info, czy ceny paliw w Polsce mogą przekroczyć 10 zł za litr.

Dzisiaj takiej analizy nie ma. I analitycy też tego nie przewidują. To, jak się rozwinie kryzys na Bliskim Wschodzie, jest niewiadomą, ale w przyszłości najbliższej takiego zagrożenia nie ma. Natomiast ceny paliw w Polsce są wysokie - powiedział.

„To już katastrofa”. Koszmarne ceny paliw na stacjach Ceny paliw w Polsce wciąż rosną. W poniedziałek na stacjach benzynowych natknąć się możemy na kolejne podwyżki, a prognozy są jeszcze gorsze.

Co nas czeka w sezonie grzewczym?

W związku z rosnącymi cenami gazu pojawiły się pytania o możliwe podwyżki rachunków za ogrzewanie. Minister Motyka przypomniał, że do końca roku obowiązują już zatwierdzone taryfy, które są na niższym poziomie niż w latach poprzednich. Jak dodał, w tym roku obniżone zostały koszty przesyłu gazu o kilkanaście procent. Motyka podkreślił, że dopiero w kolejnych miesiącach, widząc, jak będą kształtowały się kontrakty długoterminowe, będziemy wiedzieli, jak będą kształtowały się ceny na kolejny rok.

Dopytywany o możliwe podwyżki rachunków za gaz od 1 stycznia 2027 r., minister odpowiedział: „Nie da się odpowiedzieć na to pytanie, póki nie ma wniosków taryfowych. Będziemy robili wszystko, by tak się nie stało, łącznie z tym, jak obniżamy koszty przesyłu”.

Widzimy bezpośrednio w całej Europie, że ten kryzys powoduje także wzrost cen gazu, chociaż nasza gospodarka na szczęście tak od gazu zależna nie jest. I też nasze spółki i nasza gospodarka jest do tego lepiej przygotowana – zaznaczył Motyka. Dodał, że polskie magazyny gazu są obecnie zapełnione w 96 proc., co stawia nas w korzystnej sytuacji na tle innych państw UE.

KE chwali Polskę za poziom napełnienia magazynów gazu. Będziemy się dzielić z Niemcami? Komisja Europejska chwali Polskę za to, że spełnia już wymagany unijny cel dotyczący poziomu napełnienia magazynów, co oznacza dobre przygotowanie do zimy – ustaliła dziennikarka RMF FM. Z najnowszych danych z 7 września wynika, że polskie magazyny…

Program CPN wprowadzono dwukrotnie

Rządowy Program Ceny Paliwa Niżej (CPN) został wprowadzony pod koniec marca jako odpowiedź na gwałtownie rosnące ceny ropy naftowej, wywołane konfliktem USA i Izraela z Iranem. Program przewidywał m.in. obniżoną stawkę VAT na benzynę i olej napędowy oraz ustalenie cen maksymalnych na stacjach. Dodatkowo czasowo obniżono akcyzę na paliwa.

CPN powrócił także na ostatnie tygodnie wakacji szkolnych – od 17 do 31 sierpnia. W tym czasie VAT na niektóre paliwa obniżono z 23 proc. do 8 proc.. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, całkowity koszt programu wyniósł około 5,2 mld zł - z czego 495 mln zł wydano na program w sierpniu.

Co dalej z programem CPN?

Na początku września minister Motyka przyznał, że nie ma obecnie możliwości kontynuacji programu CPN ze względu na „bardzo napięty” budżet państwa. Jak mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister, gdyby prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, CPN mógłby być kontynuowany.