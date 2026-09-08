Kiedy koniec drogiej ropy? Brent zbliża się do 100 dolarów za baryłkę

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Notowania ropy naftowej na świecie rosną, a ceny ropy Brent są coraz bliżej 100 USD za baryłkę. Inwestorzy czekają na szczegóły umowy Iranu i Omanu w sprawie zarządzania transportem morskim w cieśninie Ormuz - podają maklerzy. Tymczasem według Goldman Sachs Group Inc., cena ropy może wzrosnąć do 120 USD za baryłkę, jeśli nasilą się ataki na transport morski na Bliskim Wschodzie.

Niepokój na rynku ropy: Brent zmierza w stronę 100 dolarów

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na X jest na NYMEX w Nowym Jorku po 93,46 USD - wyżej o 2,16 proc. Brent na ICE na XI jest wyceniana po 98,08 USD za baryłkę, wyżej o 1,11 proc. Surowiec drożeje, a inwestorzy czekają na szczegóły umowy Iranu i Omanu w sprawie zarządzania transportem morskim w cieśninie Ormuz.

„To już katastrofa”. Koszmarne ceny paliw na stacjach Ceny paliw w Polsce wciąż rosną. W poniedziałek na stacjach benzynowych natknąć się możemy na kolejne podwyżki, a prognozy są jeszcze gorsze.

Iran podał, że zawarcie umowy z Omanem w sprawie kontroli żeglugi przez Ormuz jest bliskie, co może wzmocnić kontrolę Teheranu nad tym szlakiem wodnym.

Porozumienie ma zawierać szczegóły dotyczące tymczasowej bezpiecznej trasy przez cieśninę i ma być udokumentowane w Międzynarodowej Organizacji Morskiej, organie ONZ.

Nowa trasa dla statków w cieśninie Ormuz. Iran bliski porozumienia z Omanem Teheran jest bliski porozumienia z Omanem w sprawie nowej trasy dla statków w cieśninie Ormuz – oznajmił rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei. W wypowiedzi dla państwowej telewizji nową trasę jako „ani północną, ani południową” i akceptowalną dla…

Iran i Oman negocjują warunki porozumienia od kilku tygodni, a prace mają już być w końcowej fazie - informował w poniedziałek Esmail Baghaei, rzecznik prasowy irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Gracze obawiają się jednak o poważniejsze zakłócenia w przepływie nośników energii przez cieśninę Ormuz z powodu wznowienia niedawno walk między USA a Iranem.

„Drobnostka” Trumpa w Iranie

Tymczasem prezydent USA Donald Trump ocenił w ub. tygodniu, że prowadzona przez niego wojna z Iranem to dla kraju „drobnostka”, bo nie przyniosła rekordowych ofiar takich jak np. wojna w Wietnamie.

Zrobiliśmy Wenezuelę i zrobiliśmy Iran. I cóż, straciliśmy 18 osób. W Wietnamie straciliśmy 100 tys. ludzi, a w innych konfliktach dziesiątki tysięcy - powiedział Donald Trump.

Wiecie, my przeprowadzamy sporadyczne ataki (...) teraz nie walczymy. Nie ma żadnych walk - dodał.

Ropa będzie coraz droższa?

Rynki coraz częściej wyceniają jednak możliwość, że konflikt na Bliskim Wschodzie się przedłuży, a analitycy Goldman Sachs już podwyższają swoje szacunki cen ropy, zakładając, że zakłócenia w transporcie ropy naftowej z tego regionu będą się utrzymywać.

Wg Goldman Sachs Group Inc., cena ropy może wzrosnąć do 120 USD za baryłkę, jeśli nasilą się ataki na transport morski na Bliskim Wschodzie. Analitycy Goldman Sachs zalecają też inwestowanie przez rynkowych graczy w gaz ziemny i olej napędowy jako sposób na realizację zysków, wskazując na większe szoki podażowe na rynkach tych paliw.

Goldman Sachs wskazuje też jednak, że cena ropy może wynieść 80 USD za baryłkę, jeśli eksport surowca z Zatoki Perskiej się unormuje.

Sytuację podażową ropy na globalnych rynkach pogarszają tymczasem działania Chin, które dokonują dużych zakupów tego surowca z Afryki, Kanady i Ameryki Łacińskiej, gdyż chińskie rafinerie poszukują alternatywnych dostaw ropy z bardziej odległych miejsc na świecie.

W ostatnich tygodniach chińskie rafinerie wykupiły ropę z Kanady, Brazylii i Argentyny. Obecnie Chiny kupują ok. 10 mln baryłek ropy dziennie, a przed wybuchem konfliktu bliskowschodniego było to 12 mln b/d.

Analitycy wskazują, że Chiny nadal jednak dysponują ogromnymi zapasami ropy naftowej, co daje im elastyczność w dokonywaniu zakupów surowca w okresie wzrostu popytu na ropę i zwyżki jej cen. W chińskich magazynach ropy - jak wynika z szacunków rynkowych - obecnie jest co najmniej miliard baryłek tego surowca.