RMF24

Rok 2025 w pełni potwierdził, że polski handel zdecydowanie działa już w rytmie terminali, telefonów i płatności zbliżeniowych. Fundacja Polska Bezgotówkowa podała, że w punktach handlowo-usługowych 71 procent transakcji wykonano bez użycia gotówki. To o dwa punkty procentowe więcej niż w 2024 roku. Na koniec 2025 roku liczba terminali zainstalowanych w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego wyniosła 713 tysięcy.

Dane NBP i Polska Bezgotówkowa za 2025 rok

Z wszystkich działań Fundacji skorzystało blisko 780 tysięcy urządzeń płatniczych. Dane Narodowego Banku Polskiego uzupełniają ten obraz. Na koniec pierwszego kwartału 2025 roku liczba wydanych kart płatniczych sięgnęła 46,5 miliona sztuk, a kart wirtualnych 888 tysięcy. Udział płatności mobilnych NFC wzrósł do 24 procent wszystkich transakcji. To wynik wyższy o sześć punktów procentowych. Gotówka spadła z 31 do 29 procent.

Zmiana pokoleniowa w obchodzeniu Dnia Matki

Dzień Matki 2026 wypada we wtorek, 26 maja, czyli w zwykły dzień pracy. Według badań branżowych około 76 procent Polaków planuje wtedy wręczyć prezent. Coraz rzadziej oznacza to jednak kopertę z banknotami podaną przy stole. Jej miejsce zajmują BLIK, przelew natychmiastowy i cyfrowe formy podarunku. To logiczne następstwo rynku, w którym niemal trzy czwarte płatności sklepowych odbywa się bez gotówki. Najmocniej widać to u dorosłych dzieci pracujących poza rodzinnym miastem lub krajem. Fizyczna wizyta bywa trudna, a sam przelew jest szybki, lecz mało osobisty. Brakuje mu gestu wyboru.

Cyfrowa koperta. Rola karty podarunkowej

W tej właśnie luce pojawiła się nowa wersja rodzinnej koperty. Skoro w 2025 roku 71 procent transakcji w Polsce było bezgotówkowych, karta podarunkowa coraz częściej przejmuje rolę pieniędzy wręczanych na Dzień Matki. Różnica polega na formie. Obdarowana osoba dostaje określoną wartość, ale także konkretne miejsce, w którym może ją wykorzystać. Karta cyfrowa dociera mailem w kilka minut.

Nie wymaga wizyty w galerii, przesyłki kurierskiej ani pakowania w ostatniej chwili. Można ją kupić z zagranicy w dniu święta, bez wcześniejszego planowania logistyki. Znaczenie ma też ochrona konsumenta. Sąd Rejonowy w Słupsku uznał w 2020 roku, w sprawie I C 3865/19, że klauzule prowadzące do przepadku niewykorzystanych środków z karty mogą być abuzywne. Podobnie orzekł Sąd Warszawa-Mokotów wobec iSpot w 2022 roku. Po nowelizacji Kodeksu cywilnego okres przedawnienia roszczeń wynosi sześć lat.

Co wybiera Polka. Praktyczne kategorie kart na 26 maja

Dane o płatnościach nie zmieniają jednego: prezent nadal musi pasować do osoby. Według badań konsumenckich z 2025 roku Polki najczęściej wskazują książkę, kwiaty i wspólnie spędzony czas. Książkę wybrało 48 procent badanych, kwiaty 41 procent, a wspólny czas 59 procent. W cyfrowych kartach podarunkowych najmocniejsze pozostają trzy kategorie.

Pierwsza to moda, między innymi Zalando, H&M i Reserved. Druga to kosmetyki, czyli Sephora, Douglas oraz Rossmann. Trzecia obejmuje wyposażenie wnętrz, z IKEA jako najczytelniejszym przykładem. Średni prezent na Dzień Matki kosztuje zwykle 100-200 PLN. Rośnie jednak udział kart powyżej 300 PLN, szczególnie u osób pracujących za granicą.

Zakończenie

Bezgotówkowe 71 procent transakcji, 46,5 miliona kart płatniczych i 713 tysięcy terminali pokazują zmianę codziennych nawyków. Dzień Matki 2026 może być momentem, gdy cyfrowa karta podarunkowa wyprzedzi klasyczną kopertę jako pierwszy wybór dorosłych dzieci.