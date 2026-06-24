Bezrobocie w Polsce. GUS podał najnowsze dane

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Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane o bezrobociu w Polsce. W maju 2026 roku stopa bezrobocia wyniosła 5,9 proc.

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Stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,9 proc., wobec 6,0 proc. miesiąc wcześniej - poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,9 proc.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w maju 915,9 tys. wobec 934,3 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 81,6 tys. wobec 89,3 tys. poprzednio.