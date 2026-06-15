Awaria w dużym banku. Część usług była niedostępna

RMF24

Duża awaria w VeloBanku. Nie działała strona banku i część pozostałych usług. W miniony weekend VeloBank miał przerwę techniczną związaną z migracją bankowości detalicznej Citi Handlowego. Obecnie - jak poinformował nas bank - sytuacja została opanowana.

Od poniedziałkowego poranka trwała duża awaria w VeloBanku - nie działa strona internetowa i część usług banku.

Problemy pojawiły się po weekendowej migracji klientów detalicznych Citi Handlowego do VeloBanku.

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Usterka w VeloBanku trwała od poniedziałkowego poranka.

VeloBank tłumaczył sytuację skutkami weekendowego łączenia ich systemu z systemem przejmowanego Citi Handlowego.

"Zakończyliśmy migrację 0,5 mln klientów Citi Handlowego do VeloBanku. Proces przebiegł zgodnie z planem, choć przy tej skali mogą wystąpić przejściowe utrudnienia w części funkcji aplikacji" - czytamy we wpisie banku na Facebooku.

"Pracujemy nad szybkim przywróceniem pełnej dostępności. Będziemy informować o postępie prac. Środki, dane i operacje klientów pozostają bezpieczne" - zapewniał bank.

"Zakończyliśmy główne prace związane z migracją klientów do VeloBanku. Możliwość logowania się do aplikacji oraz bankowości internetowej została przywrócona. Przepraszamy za utrudnienia - dokładamy wszelkich starań, żeby wszystko działało już poprawnie i bez zakłóceń" - przekazał nam VeloBank w nadesłanym oświadczeniu.

Weekendowa przerwa techniczna

W miniony weekend VeloBank miał przerwę techniczną związaną z migracją bankowości detalicznej Citi Handlowego. Zapowiadano, że od godz. 9 w sobotę do godz. 2 w nocy w poniedziałek niedostępne dla klientów będą bankowość internetowa i mobilna oraz płatności Blik.



Płatności kartami i bankomaty miały być dostępne, ale klienci nie mogli płacić kartą w internecie z użyciem ePIN-u.



Umowa z Citi Handlowym

Wcześniej VeloBank informował, że do 15 czerwca chce formalnie zakończyć przyłączanie bankowości detalicznej Citi Handlowego. Warunkową umowę tej transakcji podpisano pod koniec maja 2025 r. VeloBank ma przejąć wszystkich klientów detalicznych oraz ok. 1,6 tys. pracowników Citi Handlowego. Bank Handlowy podał wówczas, że pozostanie przy nim detaliczny portfel kredytów hipotecznych.



VeloBank kupi bankowość detaliczną Citi Handlowego, w tym: zarządzanie majątkiem, usługi maklerskie, bankowość mikroprzedsiębiorstw, karty kredytowe, pożyczki, kredyty detaliczne oraz sieć oddziałów.



Bank Handlowy to jeden z najstarszych polskich banków. Jego akcje zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 30 czerwca 1997 r.; właścicielem 75 proc. akcji jest amerykański Citibank.



VeloBank powstał w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, a następnie został sprzedany. Głównym udziałowcem VeloBanku jest amerykański Fundusz Cerberus, który ma 80,2 proc. udziałów, po 9,9 proc. mają Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Międzynarodowa Korporacja Finansowa.