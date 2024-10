Wiceminister finansów Marcin Łoboda poinformował, że w przyszłym roku akcyza w cenie pół litra wódki wzrośnie do 16 zł z 15,22 zł w 2024 roku. Co więcej, podatek akcyzowy będzie systematycznie rósł do 2027 roku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Łoboda odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytanie posłanki Joanny Wichy (Lewica) dotyczące zbyt niskiej ceny alkoholu w Polsce oraz stanowiska rządu w kwestii podniesienia akcyzy lub wprowadzenia ceny minimalnej za gram alkoholu. Pytany, jak rząd planuje zareagować na zbyt niską cenę alkoholu w Polsce, Łoboda podkreślił, że rząd nie ma tak bezpośredniego wpływu na cenę alkoholu, ponieważ ceny napojów alkoholowych w Polsce są cenami umownymi, ustalanymi indywidualne przez przedsiębiorców. Dodał, że napoje alkoholowe zostały już objęte akcyzową mapą drogową do 2027 roku. Każdego roku będziemy zwiększać podatek akcyzowy o 5 proc. - przekazał wiceminister. Łoboda odniósł się także do pytania o wprowadzenie w Polsce minimalnej ceny na jednostkę etanolu. Trzeba zauważyć, że żadne państwo członkowskie nie stosuje takiego mechanizmu regulacyjnego - powiedział. Wiceminister, w odpowiedzi na dodatkowe pytanie o podniesienie akcyzy lub wprowadzenie ceny minimalnej za gram alkoholu, dodał, iż w 2025 roku akcyza w cenie pół litra wódki wzrośnie do 16 zł. Łoboda dodał również, że 5-procentowy wzrost akcyzy będzie obejmował również wyroby pośrednie i piwo. / Maciej Zieliński Zobacz również: Rząd zapowiada zmiany w sprawie e-papierosów

