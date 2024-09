"Chcemy oddłużyć spółkę, ale nikt nie chce z nami rozmawiać" - żali się Maciej Stańczuk prezes Rafako, spółki Skarbu Państwa produkującej urządzenia dla energetyki, która ogłosiła dziś upadłość. To jedna z kluczowych firm w tym sektorze w Polsce.

Maciej Stańczuk / Piotr Molecki / East News

Zarząd Rafako złożył w gliwickim sądzie wniosek o upadłość. Spółka jest zadłużona, a bez oddłużenia - jak przekonywali dziś prezesi Rafako - niemożliwe jest pozyskanie inwestora strategicznego, a co za tym idzie niemożliwe byłoby kontynuowane działalności i powrót do notowań na rynku.

Spółka ma problem z dwoma potężnymi zamówieniami. Pierwsze to budowa koksowni w śląskim Radlinie dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Drugie to budowa bloku w Jaworznie dla Tauronu.

Realizacja pierwszego zamówienia się opóźniła, co podniosło koszty. Z realizacją drugiego związany jest spór o jakość wykonanego bloku. To wszystko spowodowało, że finanse Rafako znalazły się na potężnym minusie. Warto przypomnieć, że to nie pierwsza taka sytuacja - rok temu spółka też szykowała się do upadłości.

"Oczekujemy racjonalnego zachowania się ze strony spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa"

Reporter RMF FM Michał Radkowski przypomniał dziś prezesowi spółki słowa Donalda Tuska ze stycznia ubiegłego roku, gdy jeszcze nie był premierem. Niezależnie od tego, kto będzie rządził - przyszłość polskiej energetyki zależy w dużym stopniu od takich firm jak Rafako - podkreślał wówczas Tusk.