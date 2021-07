Możliwość składania wniosków wyłącznie drogą elektroniczną i obsługa programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - między innymi nad takimi zmianami w programie Rodzina 500 plus pracuje obecnie rząd. Rano na stronach internetowych Rady Ministrów pojawił się projekt nowej ustawy.

Wiele zmian szykuje się dla rodziców. Nowa ustawa ma wejść w życie w 2022 roku / Pixabay

500 plus - co się zmienia?

Najważniejsze zmiany w programie Rodzina 500 plus zakładają:

zmianę organu obsługującego 500 plus z samorządów na Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

zmianę formy składania wniosku - teraz będzie to możliwe wyłącznie przez internet;

zmian sposobu wypłaty świadczenia wychowawczego.

Czas na ZUS

Do tej pory obsługą spraw związanych ze świadczeniem wychowawczym zajmował się wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy względem miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się lub otrzymującej 500 plus.



W proponowanym przez rząd rozwiązaniu to Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma się zajmować ustalaniem prawa do świadczenia wychowawczego.



Oznacza to, że w konsekwencji ZUS m.in.:

będzie prowadzić postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego;

będzie przyznawać i wypłacać świadczenie wychowawcze;

będzie egzekwować nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze w rozumieniu przepisów ustawy o 500 plus, w tym umarzać kwoty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Wniosek o 500 plus złożysz tylko przez internet

Wniosek o 500 plus można obecnie składać na kilka sposobów:

osobiście w siedzibie organu właściwego lub przesłany do organu właściwego za pośrednictwem operatora pocztowego;

drogą elektroniczną, za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, tj. Platformy Informacyjno-Usługowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, udostępnianego na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl;

za pośrednictwem systemów teleinformatycznych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną (sprawa z wniosku złożonego w ten sposób załatwiana jest w tradycyjnej formie pisemnej);

za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS - (sprawa z wniosku złożonego w ten sposób załatwiana jest w tradycyjnej formie pisemnej).

Rząd w projekcie nowej ustawy proponuje rezygnację z części tych możliwości. Wnioski o świadczenie wychowawcze i załączniki do wniosku będą składane w postaci elektronicznej za pomocą dotychczas dostępnych systemów teleinformatycznych, tj.:

PUE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną;

systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;

Platformy Informacyjno-Usługowej Empatia.

Tylko bezgotówkowo

Obecnie przepisy o programie 500 plus nie zawierają konkretnych regulacji, wskazujących, jakimi drogami ma być wypłacane świadczenie.

Nowe przepisy mają to zmienić. Zakładają one wypłatę świadczeń jedynie w formie bezgotówkowej.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.