Od 1 lipca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło blisko 517 tys. wniosków o świadczenie w ramach programu "Dobry start". Wnioski te objęły prawie 737 tys. dzieci – wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o to świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. / Pixabay

Od 1 lipca tego roku można składać wnioski o świadczenie 300 plus z programu "Dobry start".

Zainteresowanie tym świadczeniem jest ogromne. Od 1 lipca do poniedziałku, do godziny 9 rano, do ZUS wpłynęło ponad 516,6 tysięcy wniosków o świadczenie 300 plus, obejmujące ponad 736,6 tysięcy dzieci - przekazała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.



Przypomniała, że obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

300 plus - kto i jak może złożyć wniosek?

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku. Świadczenie z programu "Dobry start" przysługuje w wysokości 300 złotych - raz w roku - na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24. w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami - wskazała prof. Uścińska.



W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o to świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą:

portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

bankowości elektronicznej,

portalu Emp@tia.

Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu "Dobry start" (także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia), znajdzie wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu).



Na portalu PUE ZUS znajdzie się też cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).



Świadczenie z programu będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy.



Masz pytania? Zadzwoń na infolinię

ZUS obsługuje też specjalną infolinię. Pod numerem telefonu 22 290 22 02 można uzyskać informacje w sprawie świadczenia "300 plus". Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8-15. Koszt połączenia według stawek operatorów.



ZUS przypomina, że w wybranych 938 placówkach Poczty Polskiej będzie można uzyskać pomoc w złożeniu drogą elektroniczną wniosku o świadczenie 300 plus w ramach programu "Dobry Start".

Zainteresowanym pomagać będą pracownicy ZUS, którzy już rozpoczęli dyżury w urzędach w Małopolsce, Warszawie, Wrocławiu i Włocławku. Wkrótce rozpoczną się także dyżury w wytypowanych placówkach kolejnych województw i innych lokalizacjach na terenie całego kraju.