Styczniowa inflacja wyniosła 17,2 proc., ale pączki na tłusty czwartek podrożały znacznie bardziej – nawet o połowę. To wina przede wszystkim droższych ingrediencji - czytamy w dzisiejszym wydaniu "Rzeczpospolitej".

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kanadyjczycy największymi smakoszami pączków

"Szacuje się, że cały pączkowy przemysł jest wart około 16 mld dol., a w 2028 r. może być wart prawie 20 mld dol." - przypomniano w dzienniku.

"'Gdzie pączki są najbardziej uwielbiane?' - pyta Daniel Kostecki, główny analityk rynkowy w polskim oddziale CMC Markets. 'Odpowiedź nie jest tak oczywista: w Kanadzie. To Kanadyjczycy jedzą więcej pączków na osobę niż mieszkańcy jakiegokolwiek innego kraju'" - wyjaśnił ekspert, cytowany w artykule.

"Rzeczywiście, w Kanadzie podaje się 43 mln pączków miesięcznie. Daje to 10 mln tygodniowo i 1,4 mln dziennie" - napisano. "Amerykanie też sobie nie żałują. W USA osób spożywających pączki jest ponad 200 mln z ponad 330-mln populacji. W celu pokrycia popytu produkuje się tam około 10 mld pączków rocznie. 44 proc. tamtejszych konsumentów je pączki przynajmniej raz w tygodniu" - wyjaśniono.

Przypomniano, że "jak podaje portal wiadomoscispozywcze.pl, Polacy tylko w tłusty czwartek zjadają około 100 mln pączków, czyli średnio około trzech pączków na obywatela". "A kupując w ten czwartek ulubione słodkości, nie powinni się dziwić, że są droższe o 50 proc. w stosunku do roku ubiegłego" - podkreślono w "Rz".

Droższe wszystkie składniki

Jak wyjaśniono, "podrożało wszystko". "Jaja: przeciętnie dziesięć jaj w detalu kosztuje 9,14 zł, przy 5,86 zł rok temu (dlahandlu. pl). Oznacza to wzrost o 56 proc. Mąka pszenna: średnia cena 1 kg w styczniu 2023 r. to 4,38 zł, przy cenie 2,88 rok temu (inflacja 52 proc.). Cukier: według portalu dlahandlu. pl średnia cena 1 kg w detalu to 6,68 zł przy 3,06 w styczniu 2022 r. Tu inflacja jest jeszcze wyższa i wyniosła r./r. 118 proc. Mleko: cena 1 l w styczniu 2023 r. to 4,58 przy 3,29 rok temu. Inflacja 39 proc." - czytamy w dzienniku. "I wreszcie olej: cena 1 l wzrosła ze średnio 10,40 zł do 13,43 zł, czyli o 29 proc." - dodano.

"A do tego wzrosły też koszty pracy, prądu, gazu i najmu" - podkreślono.

"Jak zatem kształtują się ceny? Najtaniej jest oczywiście w dyskontach, gdzie można już trafić na pączki w cenie 0,85 gr (bez wymagań smakowych i zawartościowych). Te nieco lepsze kosztują od 1,25 do 2,99 zł. W cukierniach jest drożej: od 4 do nawet 15 zł" - napisano.