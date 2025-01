​Narty, snowboard, szusowanie po stokach, jazda na łyżwach, zjazdy na sankach. Choć zimowe szaleństwo to potężna dawka rozrywki, ale także potencjalne niebezpieczeństwo, na które sporty zimowe mogą nas narazić. Ponieważ zimowe rozrywki są bardzo kontuzjogenne, jadąc na ferie zimowe, należy się odpowiednio zabezpieczyć. Wypad na ferie może zakończyć się nie tylko uszczerbkiem na zdrowiu, ale też na domowym budżecie.

Ferie zimowe wystartowały. Wiele osób decyduje się na wyjazdy w góry na narty, snowboard, wycieczki górskie w zimowej scenerii czy korzystanie z lodowisk. Wiele ze sportów zimowych ocenia się jako niebezpieczne, czasami wręcz ekstremalne ze względu na wypadki i kontuzje, jakie są podczas ich uprawiania odnoszone.

Na ferie zimowe ludzie zazwyczaj planują aktywność pasującą do tej pory roku, czyli snowboard, narty albo wędrówki po górach w trudnych warunkach, na które nie są często przygotowani, co wiąże się z wieloma urazami, głównie złamaniami. W zimę możemy mieć naprawdę wiele wypadków, które są niezależne od nas i naszej odpowiedzialności - mówi Paweł Skotnicki, ekspert ubezpieczeniowy. To jednak nie tylko uszczerbek na zdrowiu, ale też na budżecie.

Gdy dochodzi do wypadku na feriach za granicą, mamy sytuację, w której musimy pokryć koszty leczenia tam, ale także za potencjalny transport z miejsca wypadku do szpitala. Przy akcjach ratunkowych w trudnych warunkach często potrzebny jest helikopter, za który też trzeba zapłacić. Później po podstawowym leczeniu czeka nas powrót do domu i dalsza walka o własne zdrowie. Niestety, jak wszyscy wiemy, kolejki na NFZ są długie i bywa, że jesteśmy zmuszeni korzystać z leczenia prywatnego, co podnosi kilkukrotnie koszty. Gdy to wszystko podsumujemy, możemy mówić nawet o dziesiątkach tysięcy wydatków - mówi Paweł Skotnicki.

Nie wszystko uda nam się pokryć ze standardowego ubezpieczenia NFZ, a zabezpieczenie w postaci Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego bywa zdradliwe. Dlatego eksperci radzą, by jadąc na narty wykupić ubezpieczenie.

Zawsze warto ubezpieczyć się od kosztów leczenia za granicą, taka opcja pozwala nam pokryć konieczne koszty badań, pobytu i operacji, akcji ratunkowej, transportu medycznego obejmującego powrót do kraju. Jeśli uprawiamy sporty ekstremalne to koniecznie należy zawrzeć w ubezpieczeniu specjalną klauzulę, która je obejmuje i dla bezpieczeństwa rekomendowana jest także klauzula alkoholowa. Warto również pomyśleć o zawarciu odpowiedniej polisy, która obejmie także kontynuacje leczenia po powrocie do kraju - mówi Paweł Skotnicki.