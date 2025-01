Zaskakujące zmiany we władzach największego polskiego ubezpieczyciela. Po niecałym roku urzędowania odwołany właśnie został prezes PZU Artur Olech - ustalili nieoficjalnie dziennikarze RMF FM.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej / FOTON/PAP / PAP

Najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia Artura Olecha jest były wieloletni prezes tej spółki z czasów poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej - Andrzej Klesyk. Jest absolwentem ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Harvard Business School, gdzie uzyskał tytuł MBA.

10 stycznia ze składu rady nadzorczej PZU został odwołany Wojciech Olejniczak. Ten były minister rolnictwa, b. szef SLD, a także b. poseł i eurodeputowany - ma zarzut działania na szkodę Alior Banku, gdzie był zatrudniony. Olejniczak od lat nie pełnił funkcji publicznych - z polityki wycofał się w 2014 r. po tym, gdy nie został wybrany na kolejną kadencję do PE.

Największa instytucja finansowa w Polsce

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU - spółka od 2010 r. notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie SA, Link4 TU SA, TUW PZUW, Alior Bank SA, Bank Pekao SA. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.