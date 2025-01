Rok 2025 przynosi kilka istotnych zmian, które odczują mniejsi i więksi przedsiębiorcy. Wśród nich jest między innymi kasowy PIT czy inne reguły naliczania składki zdrowotnej. Przede wszystkim zniknie obowiązek płacenia jej od sprzedaży np. samochodu, co przez wielu było określane absurdem. Mniejsza będzie też minimalna podstawa naliczania składki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przyjęta przez Sejm i Senat i podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy wprowadza dwie ważne zmiany dot. składki zdrowotnej. Co się zmieni?

Po pierwsze, przedsiębiorcy nie będą musieli już jej płacić od sprzedaży tak zwanych środków trwałych.

Do tej pory było tak, że gdy firma postanowiła sprzedać ciągnik, samochód, czy jakąkolwiek maszynę, to uzyskany z tego tytułu przychód zaliczany był do podstawy, od której potem trzeba było zapłacić składkę zdrowotną. Teraz takiego obowiązku nie będzie.

Po drugie, niższa będzie minimalna podstawa. Składka zdrowotna wyniesie teraz 9 procent, ale będzie liczona nie od całości minimalnej pensji, tylko 75 proc. Najlepiej pokażą to liczby.

Jak liczona jest najniższa składka zdrowotna?

Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2025 wynosi 4666 zł brutto.

75 proc. tej wartości to 3499,5 zł i to właśnie ta kwota będzie teraz "bazą" obliczania najniższej składki zdrowotnej. Wyniesie zatem 314,96 zł (3499,5 x 0,09). Na starych zasadach byłoby to 419,94 zł (4666 x 0,09).

Kto zyska?

W skrócie - przedsiębiorcy o najniższych dochodach oraz ci, którym zdarza się wykazywać straty, zyskają miesięcznie prawie 105 zł, a rocznie prawie 1260 zł.

Co bardzo ważne zmiany dotyczą tych, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, posługują się podatkiem liniowym lub kartą podatkową.