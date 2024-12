Strażacy w całym kraju rozpoczęli, jak co dzień, 24-godzinną służbę. Od 8:00 do 8:00 będą dbać o nasze bezpieczeństwo, a przed nami wyjątkowa noc. Towarzyszyliśmy z mikrofonem podczas zmiany służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Gdańsku.

Chciałbym w związku z dzisiejszym pięknym dniem podziękować za cały rok służby - mówił podczas porannej zmiany służby st. bryg. Krzysztof Jakubowski, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Gdańsku, która ma w ciągu roku najwięcej wyjazdów w regionie.

Tym, co dzisiaj schodzą ze służby, życzę szampańskiej zabawy. Tym, co zaczynają służbę, spokoju - dodał Jakubowski.

Strażacy stanęli naprzeciw siebie w rzędach. Rozbrzmiał dźwięk dzwonu, oznaczający zmianę służby. Nasz reporter zapytał strażaków, którzy zaczynali swoją służbę, jak zapowiada się najbliższa doba.

Jak co roku, ciężko, ale miejmy nadzieję, że służba okaże się spokojna - mówi straszy ogn. Krzysztof.

Sylwester to dzień taki jak każdy inny, jeśli chodzi o wyjazdy. Mam takie swoje własne powiedzenie, że sytuacje losowe mają to do siebie, że są losowe. Nigdy nie wiemy, co nas czeka - dodaje dowódca zmiany, st. kpt. Mariusz.

Wkrótce powitamy Nowy Rok 2025. To czas, kiedy wielu z nas sięgnie po fajerwerki, petardy, rzymskie ognie. Pamiętajmy, że niewłaściwie użyte mogą być przyczyną pożaru i utraty zdrowia - przypomina w komunikacie Państwowa Straż Pożarna.

Co zrobić, gdy dojdzie do wypadku? W razie poparzenia lub innego urazu natychmiast wezwij pomoc, dzwoniąc pod numer 112. W przypadku wybuchu pożaru strażacy radzą, aby zachować spokój, ewakuować się z zagrożonego miejsca i poinformować straż pożarną.

