Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) poinformowała, że w lipcu 2022 roku cena żywności na świecie spadla o ponad 13 procent. To może pomóc w najbliższych miesiącach w walce z inflacją.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

FAO określa cenę żywności w punktach. W lipcu 2022 roku jej uśredniona cena wynosiła 140,9 punktów. To spadek o 13,1 procent od czerwca i czwarta z rzędu obniżka. W porównaniu z lipcem zeszłego roku jedzenie cały czas jest droższe o 13 proc. Lipcowy spadek to największa tego typu zmiana od października 2008 roku.

Cena zbóż od czerwca spadła o 11 procent, ale one dalej pozostały droższe o ponad 16 procent niż rok temu. Na ostatni spadek wpłynęło m.in. porozumienie w sprawie odblokowania ukraińskich portów przez Rosjan. Kolejnym czynnikiem były nadspodziewanie duże plony na półkuli północnej.

Otwarcie ukraińskich portów na Morzu Czarnym wpłynęło też na spadek ceny kukurydzy, a także sorgo (12,8 proc.) i jęczmienia (12,6 procent).

Bardzo duży spadek w ostatnim miesiącu zanotowały oleje roślinne. W porównaniu do czerwca ich cena spadła o 19,2 procent i była najniższa od 10 miesięcy. Taką gwałtowną zmianę spowodowały zmiany cen oleju palmowego, sojowego, rzepakowego i słonecznikowego. Wpływ na to miały też niższe ceny ropy naftowej.

W lipcu spadły też ceny produktów mlecznych, ale tutaj zmiana była niewielka - 2,5 procent w porównaniu do czerwca. Stabilne pozostały ceny sera, bo wysoka sprzedaż wewnętrzna tego produkcji w popularnych europejskich miejscach turystycznych zrekompensowała słabszy globalny popyt.

Minimalnie spadły ceny mięsa (0,5 procent), ale jest to pierwsza tego typu zmiana od pół roku. Droższe jest mięso drobiowe, ale tańsza wieprzowina i mięso owcze.

Na świecie średnio spadła także cena cukru (3,8 procent) i jest on najtańszy od 5 miesięcy. Było to spowodowane większym eksportem z Indii, a także osłabieniem się brazylijskiego reala w stosunku do amerykańskiego dolara.