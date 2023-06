Prezes UOKiK postawił spółce Duka International zarzut naruszania zbiorowych interesów konsumentów, za co grozi kara do 10 proc. obrotu - poinformował w środę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak podał Urząd w komunikacie, sklep on-line duka.com automatycznie dodaje do koszyka kupującego niezamówione produkty. Zwrot niechcianego zakupu oznacza dla konsumentów konieczność poświęcenia czasu oraz opłacenia przesyłki - dodano.

Duka to firma sprzedająca artykuły gospodarstwa domowego oraz elementy wyposażenia wnętrz w sklepach stacjonarnych i poprzez e-sklep duka.com.

W komunikacie wskazano, że prezes Urzędu postawił spółce Duka zarzut naruszania zbiorowych interesów konsumentów. "Do koszyków osób korzystających ze sklepu internetowego duka.com, bez ich uprzedniej zgody, mogły być automatycznie dodawane produkty. To kupujący, aby uniknąć zakupu niechcianego towaru, musieli go usunąć" - wyjaśniono.

Zdaniem UOKiK konsumenci mogli nie zauważyć dodatkowego artykułu podczas składania zamówienia i dokonać zakupu, którego nie planowali. Jeśli w przesyłce otrzymywali niechciany produkt, mogli zaakceptować sytuację albo poświęcić swój czas i ponieść koszty przesyłki, by go zwrócić - dodał Urząd.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie, zwrócił uwagę, że przedsiębiorca nie może podejmować decyzji za konsumentów ani próbować wpływać na ich zamówienia poprzez automatyczne dodawanie produktów do koszyka w sklepie internetowym. "Może to bowiem prowadzić do zakupu niechcianego artykułu, którego zwrot wywoła po stronie konsumentów uciążliwości i będzie wymagał poniesienia dodatkowych kosztów przesyłki" - wskazał.

Stosowana przez duka.com praktyka może stanowić tzw. dark patterns, czyli wykorzystywanie w nieuczciwy sposób wiedzy na temat zachowań konsumentów w internecie do wpływania na ich decyzje zakupowe - dodano.

Eksperci Urzędu radzą, by kupując przez internet, uważać na manipulacje stosowane przez nieuczciwe e-sklepy. Chodzi m.in. o dodawanie do koszyka produktu np. powiązanego tematycznie, w promocyjnej cenie albo usługi ubezpieczenia, a także na dodatkowe, niezapowiedziane opłaty pojawiające się na ostatnim etapie składania zamówienia, tzw. drip pricing. Klienci powinni też zwrócić uwagę na - jak podano - "zwodnicze interfejsy, np. udostępnienie przycisku do złożenia zamówienia przed zapoznaniem się konsumenta ze wszystkimi opłatami" czy na fałszywe liczniki czasu i wywieranie sztucznej presji.